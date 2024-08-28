Одна такая станция вполне может обеспечивать потребности нескольких деревень или небольшого посёлка городского типа.

В советский период гидроэнергетика развивалась ударными темпами и представляла собой преимущественно объекты запредельной мощности, создававшиеся для питания промышленности и бурно растущих обеспечивавших эту самую промышленность городов-спутников. Сейчас индустриализация России может посоперничать с темпами сталинской индустриализации, с поправкой на время и новые технологии, но все гидроэнергетические возможности в плане гигантских гидроэлектростанций уже давно освоены, чего не скажешь о малых реках и, как следствие, малых ГЭС.

Сейчас на Кавказе, в частности, в Чечне, возводится целый каскад таких малых ГЭС, и вот, монтаж гидроагрегатов сегодня начался на Башенной малой ГЭС (МГЭС), о чём официально сообщила компания «РусГидро».

Речь идёт о двух гидроагрегатах горизонтальной компоновки с радиально-осевыми турбинами, каждый мощностью по 5 мегаватт. Как отмечает «РусГидро», особенностью данных гидроагрегатов является их открытое размещение в машинном зале, благодаря чему упрощается и, как следствие, ускоряется введение станции в эксплуатацию, не говоря уже об удешевлении её строительства. Всё оборудование полностью произведено в России.

Башенная МГЭС строится на реке Аргун, а её проектная мощность составит 10 МВт. Понятно, что алюминиевый завод такая станция питать не сможет, но вот обеспечивать потребности близлежащих населённых пунктов и местных предприятий малого бизнеса — вполне. Для наглядности, что такое 10 МВт: это суммарное максимальное потребление примерно 666 частных домов или примерно 2000 квартир.