Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Чечне на Башенной малой ГЭС начали устанавливать гидроагрегаты
Одна такая станция вполне может обеспечивать потребности нескольких деревень или небольшого посёлка городского типа.

В советский период гидроэнергетика развивалась ударными темпами и представляла собой преимущественно объекты запредельной мощности, создававшиеся для питания промышленности и бурно растущих обеспечивавших эту самую промышленность городов-спутников. Сейчас индустриализация России может посоперничать с темпами сталинской индустриализации, с поправкой на время и новые технологии, но все гидроэнергетические возможности в плане гигантских гидроэлектростанций уже давно освоены, чего не скажешь о малых реках и, как следствие, малых ГЭС.

Сейчас на Кавказе, в частности, в Чечне, возводится целый каскад таких малых ГЭС, и вот, монтаж гидроагрегатов сегодня начался на Башенной малой ГЭС (МГЭС), о чём официально сообщила компания «РусГидро».

Речь идёт о двух гидроагрегатах горизонтальной компоновки с радиально-осевыми турбинами, каждый мощностью по 5 мегаватт. Как отмечает «РусГидро», особенностью данных гидроагрегатов является их открытое размещение в машинном зале, благодаря чему упрощается и, как следствие, ускоряется введение станции в эксплуатацию, не говоря уже об удешевлении её строительства. Всё оборудование полностью произведено в России.

Башенная МГЭС строится на реке Аргун, а её проектная мощность составит 10 МВт. Понятно, что алюминиевый завод такая станция питать не сможет, но вот обеспечивать потребности близлежащих населённых пунктов и местных предприятий малого бизнеса — вполне. Для наглядности, что такое 10 МВт: это суммарное максимальное потребление примерно 666 частных домов или примерно 2000 квартир.

#россия #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
+
Написать комментарий (0)
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
Дональд Трамп считает, что Курская авантюра Зеленского увеличила риск начала Третьей мировой войны
Министр обороны Польши заявил, что в НАТО нет сторонников идеи перехвата российских ракет над Украиной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
24
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
18
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
21
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:24
Спасибо. Добрался до исходников. Я уже близок к тому, чтобы вернуть стену.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Дюсель Дора
14:23
домохозяйки винду ставят ? а ты смешон красноглазый
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
Йа Псих
14:20
Они же их официально в России не продают, как они могут повысить официальную цену в России?
Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 и аксессуары
l33t_h4x00r
14:19
пароль Durov12345
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
l33t_h4x00r
14:17
Речь как бы о Дурове, а не о тех кто подбирал , кинул кусок как псам...на "драчку-собачку" Вы как думаете, действительно светлый человек или хотя бы двигающийся в эту сторону стал бы так делать , бу...
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Руслан Знамов
14:15
"Если вы поставите Radeon RX 7700 XT Ryzen 5 5600, то получите не самую выдающуюся производительность." Автор сего опуса уверен ? В какой игре проца не хватит ?
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
Сергей Кондратенко
14:13
Был в свое время Thermaltake Big Typhoon отличная вещь несколько процов пережила. Да и кулеров всего 2 было после него. Сейчас NH-D14
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Gamandril
14:13
8800 GTX была, грела как печка, но не особо шумела. После того как купил GT 260 еще раз по-русски шум полностью исчез - вообще совсем. Потерялся на фоне тихоходных кулеров полностью. Thermaltake Thoug...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
ЧatoБoт
14:12
Но согласитесь, увколл, что в последнее время стадо ресурсных каклов и либерах резко поубавилось, а оставшиеся воют уж больно надрывно и визгливо, как при смерти находясь.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Dimkovski
14:09
А я не питаю хороших чувств к тем, кто эти купюры хватал.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем