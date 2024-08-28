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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп считает, что Курская авантюра Зеленского увеличила риск начала Третьей мировой войны
У Трампа на всё один аргумент: выберите меня, и не будет Третьей мировой. А всё, что происходит — предпосылка к оной.

Казалось бы, для США мировые войны это огромный плюс: раскачка военно-промышленного комплекса, перетаскивание к себе, туда, где «безопасно», золотых запасов стран, выдача денег на восстановление Европы с обязательством ей быть младшим американским братом, обретение колоссального экономического и политического влияния в мире. Впрочем, то было раньше, когда не существовало межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, от которых Соединённые Штаты никак не спасутся. Сейчас мировая война для Вашингтона означает точно такую же разруху и уничтожение, как и для всех остальных, и вполне естественно, что ещё оставшиеся в Америке здравомыслящие элиты такого сценария не хотят.

Вот Дональд Трамп, например, настолько серьёзно озабочен перспективой тотальной ядерной аннигиляции, которая разрушит сладкую жизнь западных (да и не только) элит, что во всём видит предпосылки к началу Третьей (и по совместительству последней для человечества) мировой войны. В частности, сегодня Трамп заявил, что Курская авантюра киевского политического руководства в целом и Зеленского в частности — это запредельно опасный шаг, который приблизил начало нового глобального конфликта.

На самом деле, конечно, Трамп сильно сгущает краски: сейчас ВС РФ используют Курскую авантюру Зеленского против него самого и против коллективного Запада в целом. Сейчас на данном участке линии боевого соприкосновения в промышленных масштабах «выносится» дефицитная военная техника, восполнить которую весь Запад вместе взятый не в состоянии с той скоростью, с которой Украина её теряет, а также уничтожаются наиболее боеспособные из оставшихся подразделения вооружённых сил Украины. К слову, некоторые западные издания, которые умеют считать хотя бы на один шаг вперёд, уже начали отмечать, что действия ВС РФ в Курской области как раз похожи на одну большую засаду и «мясорубку» для ВСУ.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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