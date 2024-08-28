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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Польши заявил, что в НАТО нет сторонников идеи перехвата российских ракет над Украиной
Даже от одной мысли об этом в НАТО должны дрожать от ужаса последствий. Но там почему-то позволяют себе это обсуждать.

Всякий раз, когда ВС РФ наносят по чувствительным военным объектам и объектам двойного назначения (таким, как энергосистема) на Украине массированные или групповые ракетные и беспилотные удары, официальный Киев, который, видимо, не понимает, что эти удары являются ударами возмездия в назидание за его поведение в рамках этого кризиса, начинает закатывать истерики и призывать всех своих спонсоров напрямую вписаться в текущий вооружённый конфликт хотя бы на уровне применения авиации для перехвата российских ракет над украинской территорией.

В основном «достаётся» Польше, которая дежурно с неизвестной целью всякий раз, когда российская стратегическая авиация осуществляет ракетный обстрел Украины, поднимает в небо авиацию и, с точки зрения Киева, ничего ею не делает.

И вот, сегодня Минобороны Польши в лице главы ведомства Владислава Косиняк-Камыша прокомментировало бесконечные просьбы Киева к НАТО о задействовании прямых ресурсов альянса для перехвата российских средств поражения над территорией Украины. По словам министра обороны Польши, в НАТО «большой скептицизм» по данному вопросу, и ни одно государство-член альянса по отдельности решение подобного рода не примет. Кроме того, добавил Косиняк-Камыш, в самом альянсе сторонников такого решения попросту нет. По крайней мере, лично он таких не видел.

Здесь необходимо отдавать себе отчёт в том, что Россия уже давно предупредила страны НАТО о том, что если они будут напрямую участвовать в конфликте на Украине, то обращать внимание на пресловутую пятую статью Устава НАТО Россия не будет, и просто отстреляется по странам альянса, позволившим вовлечь себя в этот конфликт напрямую. И это будет в рамках международного права, а, значит, пищать и всячески возмущаться потом по этому поводу Западу не стоит, тем более что его предупредили.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #польша
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