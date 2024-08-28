Как Hyundai Creta, только больше, ага.

Hyundai продолжает обновлять свою линейку кроссоверов. На этот раз индийское подразделение компании рассекретило интерьер рестайлингового Hyundai Alcazar — удлинённой версии популярной модели Creta с тремя рядами сидений. Как и ожидалось, внутреннее убранство Alcazar выполнено в стилистике обновлённой Creta, но при этом получило ряд собственных отличительных черт.

В передней части салона Alcazar практически идентичен своей пятиместной «сестре». Здесь мы видим новую переднюю панель, объединённый блок виртуальной приборной панели и тачскрина мультимедийной системы (диагональю 10,25 дюйма каждый), а также оригинальную «магнитную доску» справа от руля.

Однако Alcazar предлагает более премиальный «вайб» благодаря использованию темно-синей и коричневой «кожи» с уникальным узором. Шестиместная версия модели получила новые, более комфортные кресла второго ряда с увеличенными подголовниками и отдельными подлокотниками. Кроме того, для пассажиров второго ряда предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов, USB-порты и отдельные дефлекторы вентиляции.

Внешне обновлённый Alcazar также претерпел изменения, став более брутальным и выразительным. Несмотря на наличие общей с Creta стилистики, Alcazar сохранил оригинальные радиаторную решётку, бамперы и задние фонари, а также получил уникальный дизайн ходовых огней.

Технические характеристики Alcazar, скорее всего, останутся прежними. Ожидается, что модель будет предлагаться с бензиновым турбомотором 1.5 T-GDI (160 л.с.) и турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.). Оба двигателя будут доступны с механической коробкой передач, а для бензиновой версии также будет предлагаться семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи обновлённого Hyundai Alcazar в Индии стартуют в сентябре. Цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут незначительно выше, чем у предыдущей версии. В дальнейшем обновлённая модель появится и на других рынках, где она продаётся под названием Creta Grand.