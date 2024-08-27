И огромный планшет внутри, как же теперь без него.

Китайская компания Chery опубликовала свежие фотографии рестайлинговой версии кроссовера Tiggo 8 Pro Max, известного в Поднебесной как Tiggo 8 Plus. Модель, которая в России позиционируется как флагман линейки Tiggo 8, получила ряд значительных изменений в экстерьере и интерьере.

Новый облик Tiggo 8 Pro Max отличается двухъярусной головной оптикой с V-образным рисунком ходовых огней, изменённой радиаторной решёткой и бамперами. Задний номерной знак теперь расположен ниже, на бампере. Кроме того, кроссовер обрёл выдвижные ручки дверей, что придаёт ему более современный и динамичный вид.

В салоне Tiggo 8 Pro Max произошли ещё более заметные преобразования. Полностью обновилась передняя панель, руль и центральный тоннель. Вместо единого табло появились отдельные экраны приборной панели и мультимедийной системы. Традиционный селектор коробки передач заменён на подрулевой рычажок, а управление климат-контролем интегрировано в большой сенсорный экран.

По предварительным данным, гамма двигателей останется прежней и будет включать бензиновые турбомоторы 1.6 TGDI (197 л.с.) и 2.0 TGDI (254 л.с.). Оба агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Однако, не исключено, что для версии с 2.0 TGDI будет предложен восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Ожидается, что обновлённый Chery Tiggo 8 Pro Max дебютирует на китайском рынке в ближайшее время, а затем появится и в других странах, включая Россию. Эта модель должна укрепить позиции Chery в сегменте среднеразмерных кроссоверов и привлечь новых покупателей благодаря своей современной внешности, богатому оснащению и проверенным техническим решениям.