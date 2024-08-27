Такое обычно у армий вторжения. Но нет «мангалов» и вообще нет ничего, поэтому, скорее всего, просто акт устрашения.

Уже не первый день киевское политическое руководство нервничает по поводу того, что ВС РБ стягивают к границе с Украиной военные силы, причём в больших количествах. Истерика в Киеве нешуточная, о чём можно судить по хамским требованиям МИД Украины к Беларуси об отводе вооружённых сил от украинской границы на расстояние, превышающее самые дальнобойные из сухопутных вооружений, стоящих на вооружении белорусской армии.

По всей видимости, официальный Минск рассматривать составленные в хамском тоне обращения даже не стал, поэтому сегодня в Сети стали появляться кадры переброски военной техники белорусской армии в южные регионы страны, преимущественно в Гомельскую область, которая граничит с Киевской областью.

Тревогу во всём происходящем вызывает наличие на белорусской военной технике тактического знака «B». Не будем сейчас упражняться в фантазии и пытаться расшифровать, что это значит, но обычно тактические знаки используются армиями вторжения для того, чтобы военнослужащие могли отличить своих от чужих. Особенно когда речь идёт о постсоветских государствах с преимущественно однообразной техникой, доставшейся ещё в наследство от СССР/России.

Удивление вызывает разве что отсутствие «мангалов» и какой бы то ни было иной защиты техники. Уж кому-кому, а Беларуси следовало бы сделать выводы из опыта специальной военной операции. Так что, вероятнее всего, перед нами просто демонстрация силы от РБ и акт устрашения с целью удержания огромной группировки ВСУ на севере Украины на своих местах.

Следует понимать, что от Гомельской области до Киева всего ничего, и украинское политическое руководство вполне естественно бьёт в набат по поводу движений белорусских сил. Как бы то ни было, ближайшие недели и месяцы будут весьма интересными. Главное — дожить до окончания этих событий, причём, желательно, не в Fallout наяву.