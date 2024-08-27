Не вам решать. Причём, вам в этом мире вообще ничего не придётся решать.

Украинскую дипломатию можно называть дипломатией исключительно для проформы: ведёт себя официальный Киев крайне безобразно, растерял всех друзей среди соседей, настраивает против себя всё больше независимых государств и полностью выполняет «заказ» со стороны своих западных спонсоров, а также смеет хамить тем, с кем следует дружить.

Так, Беларусь начала стягивать вооружённые силы к границе с Украиной. И хотя стягиваемая группировка войск крайне скромная по численности и по возможностям, но в тех условиях, в которых себя сегодня обнаруживает официальный Киев, и этого предостаточно, чтобы заставить последнего волноваться.

Как и положено находящемуся в истерике политическому руководству, МИД Украины в традиционной для себя образца последних 10 лет хамской форме призвал Беларусь отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальнобойность белорусских систем огня. При этом МИД Украины заявил, что Беларусь своими действиями может совершить «трагические для собственной страны ошибки под давлением Москвы». Проще говоря, Украина в её положении ещё смеет угрожать соседу, который может очень даже неиллюзорно зайти в Киевскую область со всеми вытекающими из этого последствиями.

Следует помнить, что стягивание белорусских войск к границе с Украиной является ответом на концентрацию ВСУ на северных границах Украины. Так что, по хорошему, это Киев должен отвести войска от границ с РБ, а РБ в ответ отведёт войска от границ с Украиной. Но для этого же надо дипломатию осуществлять, а Украина этого не умеет.

Зачем официальный Киев себя ведёт столь вызывающе, объясняется достаточно просто: сейчас на Украине в политическом руководстве заседают люди, бесконечно далёкие и от дипломатии, и от государственного управления, и от способности мыслить логически, выстраивая верные причинно-следственные связи. Киевское политическое руководство продолжает существовать в парадигме, будто бы на Украине весь свет клином сошёлся, хотя на деле это, безусловно, даже близко не так.