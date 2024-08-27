Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Украины в хамской форме потребовал от Беларуси отвести войска из приграничных регионов
Не вам решать. Причём, вам в этом мире вообще ничего не придётся решать.

Украинскую дипломатию можно называть дипломатией исключительно для проформы: ведёт себя официальный Киев крайне безобразно, растерял всех друзей среди соседей, настраивает против себя всё больше независимых государств и полностью выполняет «заказ» со стороны своих западных спонсоров, а также смеет хамить тем, с кем следует дружить.

Так, Беларусь начала стягивать вооружённые силы к границе с Украиной. И хотя стягиваемая группировка войск крайне скромная по численности и по возможностям, но в тех условиях, в которых себя сегодня обнаруживает официальный Киев, и этого предостаточно, чтобы заставить последнего волноваться.

Как и положено находящемуся в истерике политическому руководству, МИД Украины в традиционной для себя образца последних 10 лет хамской форме призвал Беларусь отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальнобойность белорусских систем огня. При этом МИД Украины заявил, что Беларусь своими действиями может совершить «трагические для собственной страны ошибки под давлением Москвы». Проще говоря, Украина в её положении ещё смеет угрожать соседу, который может очень даже неиллюзорно зайти в Киевскую область со всеми вытекающими из этого последствиями.

Следует помнить, что стягивание белорусских войск к границе с Украиной является ответом на концентрацию ВСУ на северных границах Украины. Так что, по хорошему, это Киев должен отвести войска от границ с РБ, а РБ в ответ отведёт войска от границ с Украиной. Но для этого же надо дипломатию осуществлять, а Украина этого не умеет.

Зачем официальный Киев себя ведёт столь вызывающе, объясняется достаточно просто: сейчас на Украине в политическом руководстве заседают люди, бесконечно далёкие и от дипломатии, и от государственного управления, и от способности мыслить логически, выстраивая верные причинно-следственные связи. Киевское политическое руководство продолжает существовать в парадигме, будто бы на Украине весь свет клином сошёлся, хотя на деле это, безусловно, даже близко не так.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
ВСУ продолжают в промышленных объёмах терять дефицитную военную технику в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
10
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
1
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
52
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
1
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
17
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
6
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

D.K.
17:17
Солнечный свет никак здесь не помешает - он идёт сплошным потоком, а оптический интернет передаëтся импульсно. Да и спектр с частотами разные.
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
Antithesis
17:16
РФ ждет будущее гитлеровской Германии, история циклична. Вот тогда и будет настоящая денацификация
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
АЕV
17:15
Это когда Путин говорил что мы сдохнем и попадём в рай? Это имеешь ввиду?
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Antithesis
17:14
Да да, ещё две недели назад вторжение отбили
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
АЕV
17:14
Нееее, первые 15₽ свои уже получили))),:ты уже наверное пятый
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
D.K.
17:13
Жертвам ЕГЭ: свет это и есть в своей сути электромагнитное излучение.
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
Antithesis
17:11
Для Украины это тоже верно, поэтому будут бороться до последнего. Как никак для Украины сво это Отечественная война
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
cibershot
17:11
Любой охладитель можно поставить на AM4 если есть крепление под 939\АМ2 сокет?
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Amon Amarth
17:10
Шестёрка лишняя, зачем там запятая вообще?
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Gamandril
17:10
А говорили мол типа он не участвует в разработке. Видимо читает код. Ну не все делают все по плану. А по факту нет ничего ужасного в том чтобы отсылать исправления в разрабатываемое ядро. Никто не зас...
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем