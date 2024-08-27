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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegram стал стремительно набирать популярность после ареста Павла Дурова во Франции
Это было ожидаемо для всех. Но только не для западных функционеров, не умеющих складывать даже цифры, не говоря уж о числах.

Аудитория мессенджера Telegram составляет примерно 1 миллиард человек. В основном это пользователи из России и СНГ, а также из стран так называемого глобального Юга, но и в странах так называемого коллективного Запада Telegram набирает популярность, особенно среди прогрессивной части населения, которая устала от бесконечной западной пропаганды относительно всего, что происходит в мире.

В среднем по Европе популярность Telegram варьируется в районе 11—20 %, но последние события, связанные с арестом основателя мессенджера Павла Дурова во Франции за его принципиальность в вопросе обеспечения анонимности и безопасности Telegram дали мессенджеру мощный толчок популярности. Люди стали видеть в Дурове узника совести, поэтому начали проявлять интерес и к его программному продукту.

Как итог, во Франции Telegram взлетел на первое место по количеству загрузок в сегменте социальных сетей и на третье место — среди всех приложений вообще. В США Telegram взлетел с 18-го места не 8-е.

Было ли подобное развитие событий предсказуемым? Конечно же, да. Не могли просчитать свои действия даже на один шаг вперёд исключительно французские функционеры, действующие по заказу Соединённых Штатов. Всё это — очередное свидетельство катастрофического падения уровня западных элит. Как интеллектуального, так и нравственного.

#политика #telegram #социальные сети #мессенджеры
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