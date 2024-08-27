Это было ожидаемо для всех. Но только не для западных функционеров, не умеющих складывать даже цифры, не говоря уж о числах.

Аудитория мессенджера Telegram составляет примерно 1 миллиард человек. В основном это пользователи из России и СНГ, а также из стран так называемого глобального Юга, но и в странах так называемого коллективного Запада Telegram набирает популярность, особенно среди прогрессивной части населения, которая устала от бесконечной западной пропаганды относительно всего, что происходит в мире.

В среднем по Европе популярность Telegram варьируется в районе 11—20 %, но последние события, связанные с арестом основателя мессенджера Павла Дурова во Франции за его принципиальность в вопросе обеспечения анонимности и безопасности Telegram дали мессенджеру мощный толчок популярности. Люди стали видеть в Дурове узника совести, поэтому начали проявлять интерес и к его программному продукту.

Как итог, во Франции Telegram взлетел на первое место по количеству загрузок в сегменте социальных сетей и на третье место — среди всех приложений вообще. В США Telegram взлетел с 18-го места не 8-е.

Было ли подобное развитие событий предсказуемым? Конечно же, да. Не могли просчитать свои действия даже на один шаг вперёд исключительно французские функционеры, действующие по заказу Соединённых Штатов. Всё это — очередное свидетельство катастрофического падения уровня западных элит. Как интеллектуального, так и нравственного.