Разговор должен быть короткий: не хочет — заставим, не может — научим.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen десятилетиями пользовался огромным и платёжеспособным российским рынком, чтобы продавать здесь автомобили самых разных классов. Были заключены долгосрочные договоры, но в 2022 году в результате введённых коллективным Западом (включая Германию) против России незаконных односторонних рестрикций практически все западные бренды, и Volkswagen чуть ли не первым, решили «свалить» с российского рынка и не отстаивать свои коммерческие интересы, указывая политическим функционерам их место в капиталистической системе.

В итоге договоры Volkswagen’ом были в одностороннем порядке сорваны, а вместе с ними были сорваны и поставки комплектующих российским предприятиям. В частности, были сорваны поставки дизельных двигателей Горьковскому автомобильному заводу («ГАЗ»). Предприятие подало на немецкий концерн в суд и требовало от него выплаты 28,4 млрд рублей в качестве компенсации упущенной выгоды, которая стала упущенной исключительно из-за действий поставщика — в данном случае Volkswagen.

Казалось бы, всё справедливо: нарушил договор, являющийся юридически обязывающим документом, плати компенсации, неустойки и прочее. Нижегородский суд иск «ГАЗа» частично удовлетворил и постановил Volkswagen выплатить предприятию 16,9 млрд рублей. Немецкий концерн, видите ли, не согласен, ничего выплачивать не хочет, и подал жалобу в Арбитражный суд Нижегородской области.

Здесь следует, пожалуй, навсегда сделать выводы о том, что иметь дело с компаниями коллективного Запада до тех пор, пока к власти в западных странах не начнут приходить вменяемые политики (хотя, опять же, откуда их взять? Система подготовки элит на Западе давно рухнула ниже плинтуса), себе дороже. Необходимо развивать собственное двигателестроение и производство коробок передач, включая массовое производство всех их автоматизированных вариантов. А Volkswagen нужно очень хорошо подумать, что он потерял и как намерен возвращаться на российский рынок. Это будет крайне непросто, ведь придётся начинать всё с нуля.