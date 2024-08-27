Спрашивать «Чьи дроны-то?» не надо, не ответит. Не уполномочен.

Сегодня с визитом на Курской АЭС находится глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Прибыл он сюда, как вы понимаете, не без причины: в Курской области идут боевые действия, а целью данной авантюры ВСУ в целом и Зеленского в частности был именно захват Курской АЭС с целью шантажа российского политического руководства.

Авантюра не удалась, но вот попытки ВСУ нанести ущерб Курской АЭС были, и Гросси отметил, что видел на станции следы прилётов беспилотников. По обыкновению, глава МАГАТЭ не стал уточнять, чьи это были беспилотники, поскольку Агентство попросту не уполномочено делать комментарии подобного рода и не обладает компетенциями по проведению расследований, поэтому не следовало ожидать от него указаний пальцем на виновников. Проще говоря, МАГАТЭ по мере возможностей держит нейтралитет, и правильно, в общем-то, делает.

Точно также МАГАТЭ характеризует и обстрелы Запорожской АЭС, при этом необходимо понимать, что Агентство в целом и его руководитель в частности не оспаривают тот факт, что станция находится под контролем России и переведена в ведение «Росатома», и продолжает работать с российским руководством станции, по сути, косвенно признавая суверенитет РФ на данной территории.