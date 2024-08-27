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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ продолжают в промышленных объёмах терять дефицитную военную технику в Курской области
Так бывает, когда нарратив важнее военного смысла.

Когда ВСУ в начале августа только начали вооружённую агрессию в Курской области, масштаб боевых действий на данном направлении был крайне незначительным: в регион на первом этапе зашли всего около тысячи человек личного состава с соответствующим количеством военной техники. Затем киевское политическое руководство решило развить «успех», которого на самом деле нет и не предвидится, и начало перебрасывать в Курскую область всё новые и новые резервы вместе с крайне дефицитной в реалиях ВСУ военной техникой, преимущественно западного производства.

Как итог, уже три недели данное направление является самым болезненным для ВСУ в плане потерь, которые несутся поистине в промышленных масштабах: с интенсивностью, с которой весь коллективный Запад вместе взятый не может эти потери (в технике) восполнять.

Взять хотя бы статистику от Минобороны России за последние сутки. Только на Курском направлении ВСУ потеряли 30 единиц бронетехники, 13 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, две РСЗО (включая 1 HIMARS) и два миномёта. Потери в личном составе ВСУ при этом составили до 400 человек. И если с потерями в технике всё понятно — они считаются элементарно по данным с вездесущих «коптеров» — то вот с личным составом не всё так просто: МО РФ предоставляет крайне приблизительные цифры, основанные на максимальной загрузке уничтоженной техники личном составе. Более точных сведений априори дать невозможно.

В целом за три недели Курской авантюры ВСУ только на этом направлении потеряли более 600 единиц бронетехники, 201 автомобиль, 45 единиц ствольной артиллерии, 13 РСЗО (из них 4 HIMARS и 1 MLRS), 5 ЗРК, 9 станций РЭБ и 2 РЛС контрбатарейной борьбы. Также потеряна одна РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники. Общие потери личного состава вторгнувшейся группировки превысили 6 600 человек.

#россия #украина #политика #боевые действия
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