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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» за то, что те не отменили дополнительную плату за связь в Крыму
Наказывать надо. Причём жёстко.

То, как себя ведут российские операторы сотовой связи, порой вызывает вопросы о том, на каком рынке они вообще работают и получают свои баснословные доходы. Вроде бы, основной рынок — это Россия, но в качестве России операторы воспринимают её в границах до 2014 года. Проще говоря, без Крыма и уж тем более без «новых регионов».

В результате получается межрегиональный роуминг, и данное обстоятельство не устраивает Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая выдала «Большой тройке» в лице МТС, «Мегафона» и «Билайна» предписание об отмене взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонентов в Крыму и Севастополе. Как отметила ФАС, предписание исполнено не было, в результате чего сегодня Служба возбудила в отношении вышеуказанных операторов связи дела.

Согласно комментарию ФАС, основной преградой для снижения цен на услуги связи в Крыму у операторов «Большой тройки» было неадекватное поведение ООО «К-телеком», являющегося основным оператором связи в Крыму. После разбирательств с «К-телеком» причин для сохранения повышенных ставок МТС, «Билайна» и «Мегафона» в Крыму больше не стало, но цены операторы не снизили. Только Tele2, добавила ФАС, заявила о готовности отменить дополнительную плату за услуги в Крыму.

Если операторы будут признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства, а вероятность этого приближается к ста процентам, все незаконно полученные ими за счёт находящихся на отдыхе в Крыму абонентов доходы могут быть в принудительном порядке перечислены в федеральный бюджет.

К сожалению, крупные российские операторы связи продолжают жить в странной парадигме, в которой они почему-то неприкосновенны. Большая ошибка. Надо будет, не просто оштрафуют, а прикроют и назначат внешнее (государственное) управление. И будут правы. Законы надо соблюдать.

#россия #связь #мобильная связь #сотовая связь
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Ohotnik_mur
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Цитата: "все незаконно полученные ими за счёт находящихся на отдыхе в Крыму абонентов доходы могут быть в принудительном порядке перечислены в федеральный бюджет" Ну да, всё в бюджет. А не вернуть в п...
ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» за то, что те не отменили дополнительную плату за связь в Крыму
FelsheR-BANz
16:53
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