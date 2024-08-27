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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сырский назвал сложной оперативно-тактическую обстановку для ВСУ
Просчитался, но... где?..

Сейчас российское военно-политическое руководство не сомневается в том, что целью Курской авантюры Владимира Зеленского и его клики был штурм и захват Курской атомной электростанции вкупе с тем, чтобы вынудить Россию перебросить на данное направление резервы непосредственно из зоны специальной военной операции. Обе цели ВСУ в рамках Курской авантюры были провалены, поскольку Россия перебросила резервы-то перебросила, вот только свободные, а не те боевые подразделения, что задействованы в зоне специальной военной операции, которая, напротив, была только усилена в результате действий официального Киева.

Сейчас на Донбассе вооружённые силы России ускорили продвижение, и сразу на нескольких участках для Украины формируется тяжелейшая ситуация, которая имеет неиллюзорный шанс превратиться в катастрофу и коллапс всей способности ВСУ к оказанию дальнейшего сопротивления. Добавляем сюда также и возобновившиеся массированные и групповые удары ВС РФ по энергосистеме Украины, и получаем крайне сложную ситуацию.

О том, что обстановка для ВСУ на оперативно-тактическом уровне является сложной, признал главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, активные боевые действия идут на пяти направлениях, не считая Курской области: на Покровском, Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском.

Также, как передают СМИ со ссылкой на Сырского, главком ВСУ заявил, что вместо отзыва сил с Покровского направления ВС РФ наоборот — перебросили туда дополнительные силы, за счёт чего ускорили наступательные действия.

Напоминаем, что исход этого конфликта решается именно на Донбассе. Не в Курской области, а на Донбассе. Поэтому, собственно, Россия готова потерпеть «унижение» в Курской области, где сейчас в промышленных масштабах уничтожается личный состав и техника ВСУ, ради ускорения наступления в зоне специальной военной операции. Всё остальное, как вы понимаете, уже само собой приложится в рамках переговоров о капитуляции Киева и репараций от коллективного Запада в пользу РФ за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием в российских регионах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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