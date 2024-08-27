Ой, какая неожиданность.

Глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что давление со стороны администрации Байдена на Facebook* и Instagram* с целью удаления определённого контента о COVID-19 в 2021 году было «ошибкой». В письме, направленном в комитет по судебным вопросам Палаты представителей США, Цукерберг подчеркнул, что готов противостоять подобным попыткам цензуры в будущем.

В своём письме, адресованном главе комитета Джиму Джордану, Цукерберг затронул ряд спорных моментов, связанных с модерацией контента на своих платформах. В частности, он заявил, что считает неправильным давление, которое оказывала администрация Байдена на его команду с требованием блокировать определенный контент о COVID-19, включая юмористические и сатирические материалы.

«Я глубоко убеждён, что мы не должны жертвовать нашими стандартами модерации под давлением какой-либо администрации, — написал Цукерберг. — Мы готовы дать отпор, если подобное повторится».

Республиканцы восприняли письмо как свою победу. В своём аккаунте в X (бывший Twitter) комитет по судебным вопросам Палаты представителей назвал его «большой победой свободы слова».

Отношения между республиканцами и технологическими гигантами в последние месяцы были напряжёнными: республиканцы неоднократно обвиняли соцсети в цензуре консервативных взглядов.

Также Цукерберг заявил, что не планирует повторять свою инициативу времён пандемии по финансированию некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой избирательной инфраструктуры США. По словам главы Meta*, республиканцы раскритиковали эти пожертвования, усмотрев в них политическую ангажированность.

«Моя цель — быть нейтральным и не играть никакой роли, — написал он. — И даже не создавать впечатления, что я принимаю чью-то сторону».

В письме также упоминается скандал, связанный с тем, как Facebook обошёлся с публикацией New York Post о сыне президента США Джо Байдена, Хантере. Цукерберг подтвердил, что распространение материала было «временно ограничено», пока так называемые «фактчекеры» Facebook проверяли, не является ли он «потенциальной российской дезинформацией».

По словам главы Meta*, в итоге публикация не была признана дезинформацией, а платформа изменила свою политику. Теперь распространение постов в Соединенных Штатах не будет ограничиваться на время проверки «фактчекерами».

* — Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».