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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
Проблема комплексная, есть множество влияющих на неё развитие факторов.

После пяти месяцев роста российский рынок цемента столкнулся с негативной динамикой. В июне-июле 2024 года объём потребления сократился на 2,7% в годовом выражении, составив 14,2 млн тонн, свидетельствуют данные «Союзцемента». Производство снизилось не так сильно — на 1,43%, до 13,8 млн тонн, — в связи с образованием складских запасов.

Эксперты связывают спад с рядом факторов, в числе которых — высокая ключевая ставка ЦБ (18%) и отмена с 1 июля массовой льготной ипотеки. Эти меры привели к резкому охлаждению рынка жилья: по данным «Дом. РФ», в июле объём сделок с новостройками рухнул на 52% год к прошлому году, до 1,8 млн кв.м.

Отрицательную динамику рынка жилья подтверждает и снижение объёмов строительства многоквартирных домов, хотя сегмент ИЖС пока демонстрирует рост: +23% в январе-июле 2024. Однако, как отмечает президент ГК «Основа» Александр Ручьев, для ИЖС требуется значительно меньше цемента.

Ещё одним фактором, влияющим на потребление цемента, может быть снижение темпов инфраструктурного строительства. Многие крупные проекты, финансируемые из бюджета, уже завершены, а активность в коммерческом секторе сдерживают высокие ставки по кредитам, констатирует гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова.

Несмотря на снижение спроса, цены на цемент пока остаются на высоком уровне. По данным Росстата, в июне стоимость тонны материала составила 8,7 тыс. рублей, что на 16,1% больше, чем годом ранее. В «Цемросе» не исключают, что снижение потребления цемента может усилиться в ближайшие месяцы, поскольку строительная индустрия продолжит сбавлять темпы.

#производство #сделано в рф #цемент
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Novichok777
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За 2 года, цена на цемент увеличилась как минимум в 2 раза. Объем они понижают, а цену не хотят. Так они же опять цены повысят из за того, что сокращаются объемы производства.
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
Hunter Bows
14:56
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