Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кроссовер «Москвич 3» в самой простой комплектации подорожал до 1,7 млн рублей
Безобразие, и иначе это всё не назвать.

Как вы все прекрасно знаете, отрасль российской промышленности, которая действительно больше других пострадала от незаконных западных антироссийских рестрикций, это автомобилестроение. В результате российский рынок наводнили «китайцы» всех мастей, а предприятия, которые выпускали машины европейских, американских, японских и корейских брендов, теперь выпускают китайские машины. Как итог, конкуренция запредельно низкая, лоббирование российских брендов запредельно высокое, и на выходе получается крайне бедный выбор при крайне высоких ценах.

В частности, завод «Москвич» (бывший завод Renault) на фоне всего происходящего поднял цену на кроссовер «Москвич 3». Отныне в самой базовой комплектации, которая, в общем-то, обладает всем необходимым набором опций без излишнего «фарша», «Москвич 3» предлагается по цене в 1 700 000 рублей, тогда как ещё совсем недавно точно такая же модель в точно такой же комплектации «Стандарт» стоила 1 590 000 рублей. Проще говоря, беспричинно машина подорожала на 110 тысяч рублей.

Отметим, что комплектация «Стандарт» за 1,7 млн рублей подразумевает машину с механической коробкой передач, без подогрева сидений (даже передних), без боковых подушек безопасности и шторок безопасности, без системы контроля слепых зон. При этом версия кроссовера в комплектации «Комфорт» — с максимальными возможными для данной модели наворотами, включая светодиодные фары ближнего и дальнего света, кожаным салоном и электрической регулировкой водительского сиденья — обойдётся в 1 900 000 рублей. То есть, разница в стоимости не сильно большая, а разница в «навороченности» — ощутимая.

В любом случае, цены на данные машины, выпускающиеся на российском заводе с учётом российских реалий в виде стоимости электроэнергии и рабочего времени, безобразно высоки. Напомним, что изначально завод-производитель хотел продавать «Москвич 3» вообще за 2,2 млн рублей. Понятно, что за такие деньги он абсолютно никому, даже таксопаркам, не нужен, в результате чего завод по законам рынка был вынужден сбросить цену (к вопросу о том, насколько велик на данную машину «оверпрайс» от потерявшего связь с реальностью производителя). Учитывая, что большинство автолюбителей называют для данной машины «красную цену» в 1,2 млн рублей в максимальной комплектации, «Москвичу» есть, над чем призадуматься и сделать выводы.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #«москвич» #«москвич 3»
+
Написать комментарий (0)
Глава «Евродипломатии» призвал ЕС увеличить поставки ПВО Украине и снять для ВСУ ограничения на применение западного оружия по территории РФ
ВС РФ ночью нанесли групповой удар крылатыми ракетами и гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины
Сырский назвал сложной оперативно-тактическую обстановку для ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
9
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
50
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
16
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
4
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
1
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Hunter Bows
15:37
Как же я хочу, чтоб появился дистр, который в простое занимает 90% оперативки, но на котором ФПС в играх с упором в ЦП выше, чтоб у чумбы просто его манямирок начал осыпаться. Он как будто не пробивае...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Lumberj ack
15:32
Где, бл@, нескучные обои, Дениска? 🤣
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Gamandril
15:29
Это фиаско. EPYC 9654P имеет на 50% больше ядер, каналов памяти, максимального объема. А для крупных дата центров это выражается в большей плотности мощностей - ненужно строить что-то на 50% большей п...
Intel выпускает процессоры Xeon W-3500 и W-2500: до 60 ядер и мощность до 385 Вт
bobster
15:27
ну теперь не меньше, уже хорошо
В Московской области изменили нормы градостроительного проектирования
Aleksei Didenko
15:26
Брехня, у интела 60 ядер жрать меньше 3850 Вт не могут
Intel выпускает процессоры Xeon W-3500 и W-2500: до 60 ядер и мощность до 385 Вт
Hunter Bows
15:25
Для удовлетворения своего нарцисичного эга
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Hivi77
15:24
У нас система сырая и не отлаженная с 1985 года.
Россияне стали жаловаться на массовые блокировки карт и счетов из-за проблем с новым законом о банковских платежах
BigCar
15:20
PS5 по размерам больше, чем PS3 Fat.
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
Novichok777
14:57
За 2 года, цена на цемент увеличилась как минимум в 2 раза. Объем они понижают, а цену не хотят. Так они же опять цены повысят из за того, что сокращаются объемы производства.
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
Hunter Bows
14:56
Лол, ты даже не знаешь, что такое атомарный дистрибутив, и что он по определению не может сломать тебе систему после обновления Лол, ты не знаешь про стандартный жест в гноме. Боже, какой же ты неко...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем