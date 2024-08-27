Безобразие, и иначе это всё не назвать.

Как вы все прекрасно знаете, отрасль российской промышленности, которая действительно больше других пострадала от незаконных западных антироссийских рестрикций, это автомобилестроение. В результате российский рынок наводнили «китайцы» всех мастей, а предприятия, которые выпускали машины европейских, американских, японских и корейских брендов, теперь выпускают китайские машины. Как итог, конкуренция запредельно низкая, лоббирование российских брендов запредельно высокое, и на выходе получается крайне бедный выбор при крайне высоких ценах.

В частности, завод «Москвич» (бывший завод Renault) на фоне всего происходящего поднял цену на кроссовер «Москвич 3». Отныне в самой базовой комплектации, которая, в общем-то, обладает всем необходимым набором опций без излишнего «фарша», «Москвич 3» предлагается по цене в 1 700 000 рублей, тогда как ещё совсем недавно точно такая же модель в точно такой же комплектации «Стандарт» стоила 1 590 000 рублей. Проще говоря, беспричинно машина подорожала на 110 тысяч рублей.

Отметим, что комплектация «Стандарт» за 1,7 млн рублей подразумевает машину с механической коробкой передач, без подогрева сидений (даже передних), без боковых подушек безопасности и шторок безопасности, без системы контроля слепых зон. При этом версия кроссовера в комплектации «Комфорт» — с максимальными возможными для данной модели наворотами, включая светодиодные фары ближнего и дальнего света, кожаным салоном и электрической регулировкой водительского сиденья — обойдётся в 1 900 000 рублей. То есть, разница в стоимости не сильно большая, а разница в «навороченности» — ощутимая.

В любом случае, цены на данные машины, выпускающиеся на российском заводе с учётом российских реалий в виде стоимости электроэнергии и рабочего времени, безобразно высоки. Напомним, что изначально завод-производитель хотел продавать «Москвич 3» вообще за 2,2 млн рублей. Понятно, что за такие деньги он абсолютно никому, даже таксопаркам, не нужен, в результате чего завод по законам рынка был вынужден сбросить цену (к вопросу о том, насколько велик на данную машину «оверпрайс» от потерявшего связь с реальностью производителя). Учитывая, что большинство автолюбителей называют для данной машины «красную цену» в 1,2 млн рублей в максимальной комплектации, «Москвичу» есть, над чем призадуматься и сделать выводы.