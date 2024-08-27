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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью нанесли групповой удар крылатыми ракетами и гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины
Тут это... Энергетика Украины ещё не добита окончательно.

Массированные и групповые ракетные удары по военным объектам и объектам двойного назначения (электростанции — это объекты двойного назначения, а не сугубо гражданские, как любят в открытую врать многочисленные украинские и западные функционеры) — это крайне дорогое удовольствие. И хотя все хотели бы каждодневных массированных ударов по энергосистеме Украины, дабы этот конфликт быстро закончился вследствие утраты полностью обесточенного государства способности к оказанию сопротивления, но, видимо, помимо причин экономических и промышленных (выпуск крылатых ракет в России мог бы быть многократно выше, но имеем то, что имеем) есть также и политические причины не отправлять Украину в XIX век на долгие годы.

Причины эти достаточно простые: для России крайне важно заручиться поддержкой всего мира за вычетом коллективного Запада, поскольку с ним при действующих в нём функционерах общаться попросту совершенно не о чем и, как следствие, полностью бессмысленно. А страны так называемого глобального Юга, хоть и прекрасно знают, кто виноват в украинской трагедии и кто мешает её окончанию, очень чувствительно относятся к страданиям простого населения Украины, которое ничего не решает и является, по сути, заложником своих властей.

Тем не менее, осуществлять удары для достижения военных и политических целей необходимо, поэтому сегодня вооружённые силы России спустя сутки после нанесения массированного удара по энергосистеме Украины произвели групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины. Для нанесения удара были задействованы беспилотники, крылатые ракеты воздушного базирования, а также гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал».

В детали Минобороны России не вдаётся, но отмечает, что все назначенные объекты были поражены. Отметим, что из сводок МО РФ касательно массированных и групповых ударов пропал штамп «цель удара достигнута». Либо цель удара за вчерашний и сегодняшний пуски достигнута не была, и ракетные обстрелы возмездия будут продолжаться, и продолжаться ещё долго, либо мы просто ищем глубинный смысл. Тут как говорится, одно из двух.

#россия #украина #политика #боевые действия
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