Значит, Россия снова устроит удар возмездия. До полного прояснения сознания в тёмных жилищах и бункерах.

Экстремизм и инфантилизм в политике — это всегда страшно и опасно для государства, которое его проявляет. Ярчайшим современным примером такой политики является то, что позволяет себе Украина, которая не считается ни с потерями, ни с ущербом, ни с последствиями своих действий, а также совершенно не набирает опыт и не проявляет способности к выстраиванию причинно-следственных связей.

Казалось бы, всё просто: осуществляете террористические обстрелы территории России, которая не является зоной конфликта, в ответ получаете ответный удар на несколько порядков большей силы — потому что так принято: возмездие должно быть таким, чтобы впоследствии нарушать международное право даже в голову не приходило. Но нет: в представлении киевского политического руководства это Россия нападает на Украину, и это Украине необходимо наносить ответные удары. Проще говоря, всё перевёрнуто с ног на голову.

Взывая к низменному желанию мести, сегодня комментарии по поводу массированного удара ВС РФ по энергосистеме Украины сделали все политические деятели в Киеве, включая и министра обороны Рустема Умерова. Так, Умеров заявил, что Украина уже готовит «свои ответы» России на сегодняшний удар по энергосистеме.

Всё это проявление тех качеств, которые мы описали в первом абзаце. Непонимание того, что иллюзорные «свои ответы» потом обернутся для Украины совсем неиллюзорным нулём вольт в розетках без шанса на из возвращение к 220 вольт в перспективе многих лет, уже третий год играет с Киевом злую шутку. Вот только людям уже давно не смешно.