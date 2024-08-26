Если не брать во внимание огромную красную полосу, то получилось вполне строго.

Китайская компания Jetour, входящая в состав Chery, готовится вывести на российский рынок бюджетный кроссовер X50. В сети уже появились фотографии салона новинки, а также список комплектаций.

Напомним, что впервые Jetour X50 показали российской публике в июле этого года. Тогда же была объявлена цена базовой версии — от 1 990 000 рублей. Однако подробности о технических характеристиках и комплектациях держались в секрете.

Теперь же на российском сайте бренда появилась страница, посвящённая X50. Как и ожидалось, кроссовер получил цифровую приборную панель, объединённую с экраном мультимедийной системы в единый блок. Диагональ каждого из экранов — 10,25 дюйма.

В России Jetour X50 будет предлагаться в трёх комплектациях: Comfort, Elite и Luxury. Базовая версия получит атмосферный двигатель 1.5 мощностью 113 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Более дорогие версии будут оснащаться турбированным мотором 1.5 мощностью 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

В списке оборудования Jetour X50 — светодиодные ходовые огни, датчики дождя и света, рейлинги на крыше, обогрев форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и зеркал, задний парктроник, подогрев руля и передних сидений, обивка из экокожи, климат-контроль, камера заднего вида, система курсовой устойчивости и круиз-контроль.

В более дорогих комплектациях добавятся подогрев задних сидений, боковые подушки безопасности, система выбора режима движения, беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары, люк в крыше, камеры кругового обзора и другие опции.

Продажи Jetour X50 в России должны стартовать осенью. Полный прайс-лист будет объявлен ближе к началу продаж.