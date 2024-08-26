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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фонд развития промышленности профинансировал без малого 1 700 российских промышленных проектов с начала 2024 года
Сумма инвестиций достигла почти 550 млрд рублей.

Государство не может считаться развитым, если в нём нет мощного промышленного потенциала. Уровень доходов населения при этом не имеет совершенно никакого значения и является глубоко вторичным, если не третичным признаком развития страны. Промышленность позволяет решать все поставленные перед государством задачи, не завися от чужой воли. Сейчас в России происходит индустриализация, которой может позавидовать даже период сталинской индустриализации СССР, особенно, учитывая тот факт, что Россия в форме СССР проводила индустриализацию на куда большей территории и не была в те времена скована вопросами гуманности и прочими ограничениями.

Сейчас за весь труд необходимо платить огромные деньги, и этим как раз занимается Фонд развития промышленности, функционирующий под эгидой Минпромторга России. Фонд работает не покладая рук, и вот, сегодня стало известно, что с начала 2024 года он профинансировал 1 665 промышленных проектов на общую сумму в 549,5 млрд рублей.

Как отмечает руководство Фонда, благодаря его деятельности в 849 предприятиях уже зафиксирован запуск новых производств и/или увеличен выпуск продукции. При этом предприятия отличаются экономической успешностью: 769 из 1 665 на сегодняшний день уже успели вернуть занятые в Фонде средства в общем объёме в 209 млрд рублей.

#россия #экономика #промышленность
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