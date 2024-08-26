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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон заявил, что арест Павла Дурова во Франции не является политическим решением
Народу предложено беспрекословно в это верить.

Самое резонансное событие последних дней — это, безусловно, арест основателя Telegram (а до этого — VK) Павла Дурова во Франции сразу же после приземления его частного самолёта в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа. В обстоятельствах всего, что произошло, очень много странностей, а сам Дуров явно не производит впечатление наивного деревенского мальчика, который не понимает, к чему может привести его появление в стране коллективного Запада в это неспокойное время перемен.

Тем не менее, случилось то, что случилось: Дуров арестован, ему вменяются, утрированно, нарушения чуть ли не всего уголовного кодекса Франции, но в конечном счёте все понимают, что перед нами политический заказ за нежелание Дурова идти на сотрудничество с западными специальными службами относительно возможности им «читать» переписки в Telegram.

Поскольку на тему ареста предпринимателя уже высказались все — и «левые», и «правые», и богатые, и бедные, и известные, и «нонеймы» — то изображать, будто ничего не происходит, французское политическое руководство больше не смогло. И вот, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что комментарии о том, что арест Дурова является политическим решением — это ложная информация. По словам Макрона, основатель Telegram арестован исключительно в рамках закона, который Франция, дескать, неукоснительно соблюдает. Решение по Дурову будет принимать суд, а не политическая система.

Ранее представители Telegram заявили, что мессенджер полностью соответствует требованиям присутствия на европейском рынке и выполняет все условия, которые на него распространяются его статусом.

#политика #франция #telegram #павел дуров
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