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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киевская ГЭС серьёзно повреждена в результате российского массированного удара сегодня утром
Если бы официальный Киев вёл себя как вменяемый политический актор, всё было бы иначе, и ударов возмездия по энергосистеме бы не случалось.

Проблема киевского политического руководства заключается в том, что оно переняло от своих западных покровителей комплекс Бога на Земле. Заключается этот комплекс в том, что коллективный Запад считает себя единственным субъектом международных отношений, который может принимать решения о войне и мире, наказывать «непослушных» и не получать за это ответ. Проще говоря, Запад существует в парадигме середины 1990-х годов и никак психологически не может из неё выбраться.

По какой причине Украина в лице своего политического руководства мнит себя частью Запада с его геополитическим мышлением, мы, честно говоря, вот уже 2,5 года не можем понять, но факт остаётся фактом: в Киеве считают, что ВСУ могут позволять себе наносить террористические удары по объектам на общепризнанной территории России, осуществлять вторжения на общепризнанную территорию России, и при этом не получать ответных ударов.

Так это, конечно же, не работает, поэтому с октября 2022 года российское военно-политическое руководство систематически, но пока совершенно безрезультатно относительно поведения Киева, воспитывает украинские власти путём нанесения массированных и групповых ракетных и беспилотных ударов возмездия по крайне чувствительным целям на Украине — преимущественно объектам энергосистемы. Сегодня утром был сыгран очередной раунд обстрелов, в результате чего были повреждены или полностью уничтожены десятки электроподстанций во всех регионах Украины.

Также, как сообщают киевские власти, серьёзные повреждения получила Киевская ГЭС, являющаяся важным объектом маневровых электрических мощностей в соответствующем регионе Украины. Доподлинно о характере и масштабе повреждений Киевской ГЭС не сообщается, но независимые украинские источники сообщают, что ракеты повредили машинный зал станции.

Необходимо понимать, что возможностей для восстановления повреждённых объектов энергетической инфраструктуры у современной Украины нет. Единственным государством, которое как-то может помочь Украине в восстановлении энергетики, является Россия; возможно, с натяжкой Казахстан, но у Казахстана совершенно не те масштабы производства. Так что киевское политическое руководство своим инфантильным, невменяемым поведением довело Украину до ручки, и гражданам страны, которые останутся в ней после боевых действий, которые неизбежно завершатся, следует морально быть готовыми к тому, что сам факт окончания конфликта не вернёт стабильное энергоснабжение. Восстановление энергосистемы может занять годы. Ещё раз: годы.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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