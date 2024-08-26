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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша дежурно поднимала утром в небо самолёты на фоне работы стратегической авиации РФ по целям на Украине
Эти действия Польши очень сильно раздражают украинцев.

Весной этого года во время одного из массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины одна шальная российская ракета не то случайно, не то «случайно» отклонилась от курса и в течение пары десятков секунд летала в воздушном пространстве Польши, после чего развернулась и полетела по своим делам на западной Украине.

Понятно, что никаких случайностей в этом не было, и поняли это в том числе и в польском политическом руководстве. Но поскольку польские политики, как и их общеевропейские старшие «братья», крайне инфантильны и эмоциональны, то в результате данного демонстративного пролёта российской ракеты, из которого Варшава должна была сделать только один вывод — не лезь, куда нельзя, иначе будет тебе большая беда — решила показать, что «Польша стронг» и может позволять себе скалить зубы на Россию.

После этого инцидента польская авиация стала регулярно взлетать в дежурном режиме всякий раз, когда наблюдается активность российских стратегических бомбардировщиков, наносящих удары по объектам в западных областях Украины. Не стал исключением и сегодняшний утренний массированный ракетный удар ВС РФ по энергетическим объектам во всех регионах Украины: польская авиация поднялась в воздух, а затем точно также дежурно вернулась на аэродромы.

Стоит отметить, что своими действиями Польша очень сильно раздражает Украину, ведь последняя по какой-то причине убеждена в том, что страна-член НАТО должна поставить под угрозу своё существование и применить авиацию с целью перехвата российских летящих в воздушном пространстве Украины ракет. До такой степени в Варшаве, конечно, связь с реальностью ещё не утратили: для всей «грязной работы» ценой своего будущего у Запада есть Украина.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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Электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады авиационных боеприпасов: МО РФ подробно рассказало об утреннем массированном ударе по Украине
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