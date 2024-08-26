Весной этого года во время одного из массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины одна шальная российская ракета не то случайно, не то «случайно» отклонилась от курса и в течение пары десятков секунд летала в воздушном пространстве Польши, после чего развернулась и полетела по своим делам на западной Украине.
Понятно, что никаких случайностей в этом не было, и поняли это в том числе и в польском политическом руководстве. Но поскольку польские политики, как и их общеевропейские старшие «братья», крайне инфантильны и эмоциональны, то в результате данного демонстративного пролёта российской ракеты, из которого Варшава должна была сделать только один вывод — не лезь, куда нельзя, иначе будет тебе большая беда — решила показать, что «Польша стронг» и может позволять себе скалить зубы на Россию.
После этого инцидента польская авиация стала регулярно взлетать в дежурном режиме всякий раз, когда наблюдается активность российских стратегических бомбардировщиков, наносящих удары по объектам в западных областях Украины. Не стал исключением и сегодняшний утренний массированный ракетный удар ВС РФ по энергетическим объектам во всех регионах Украины: польская авиация поднялась в воздух, а затем точно также дежурно вернулась на аэродромы.
Стоит отметить, что своими действиями Польша очень сильно раздражает Украину, ведь последняя по какой-то причине убеждена в том, что страна-член НАТО должна поставить под угрозу своё существование и применить авиацию с целью перехвата российских летящих в воздушном пространстве Украины ракет. До такой степени в Варшаве, конечно, связь с реальностью ещё не утратили: для всей «грязной работы» ценой своего будущего у Запада есть Украина.