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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
К сожалению, и тут случились санкции.

Министерство образования и науки России разработало проект постановления, согласно которому оценка публикационной активности учёных будет проводиться на основе отечественного «Белого списка» научных журналов. Этот перечень, созданный в 2022 году как альтернатива дискредитировавшим себя западным базам Scopus и Web of Science, станет ключевым критерием при распределении грантов, формировании Национальной электронной библиотеки и доступе к научному оборудованию.

Напомним, что доступ российских ученых к западным наукометрическим базам был ограничен после событий в начале 2022 года. В ответ правительство ввело мораторий на обязательный учёт публикаций в журналах из Scopus и Web of Science до конца 2024 года.

Вместо формулировки «журналы из Web of Science и Scopus» в правительственных документах теперь будет использоваться формулировка «журналы из „белого списка“». Как пояснял академик Алексей Хохлов, в «Белый список» вошли издания, индексировавшиеся в Scopus, WоS СС и RSCI на момент его составления. При этом список не статичен: из него могут исключаться «хищные» журналы, публикующие статьи за деньги, и включаться новые перспективные издания.

Сейчас в перечне около 29,1 тыс. изданий, из которых около тысячи – русскоязычные. Для ранжирования журналов и стимулирования публикаций в отечественных изданиях в мае 2023 года были утверждены правила ранжирования по уровню цитируемости (всего четыре категории).

Однако, академик РАН Алексей Хохлов указывает на необходимость развития базы RSCI: включения новых качественных журналов и исключения низкопробных. Он также обращает внимание на проблемы с изданием журналов РАН и переводом статей на английский язык, что может оттолкнуть учёных от публикаций в отечественных изданиях.

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, напоминает, что публикация – не единственный показатель эффективности научной деятельности. В некоторых дисциплинах, например, в гуманитарных, публикация в зарубежных изданиях – редкость. Кроме того, в современных условиях отказы в публикациях могут быть политически мотивированы, что делает необходимым учет всей сложившейся ситуации при оценке научной деятельности.

Согласно проекту постановления, применение «Белого списка» затронет широкий спектр вопросов, включая отбор претендентов на гранты (в том числе на обучение в ведущих зарубежных вузах), формирование Национальной электронной библиотеки, а также предоставление доступа к центрам коллективного пользования уникальным научным оборудованием.

#наука #сделано в рф
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