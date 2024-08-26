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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады авиационных боеприпасов: МО РФ подробно рассказало об утреннем массированном ударе по Украине
В результате удара происходят перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки оружия и боеприпасов.

Массированные ракетные и беспилотные удары в рамках украинского кризиса — это явление крайне нечастое, и являющееся преимущественно актами возмездия в назидание за беспрецедентный террор Украины в отношении России. Поэтому по ударам такого рода (напоминаем, массированный удар — это не журналистский приём, которым обожают пользоваться блогеры, а конкретный военный термин, подразумевающий нанесение удара с нескольких направлений, по множественным целям и большим количеством разнообразных средств поражения) всегда требуется подробная сводка. Несколько часов назад Минобороны России дежурно отчиталось о проведении удара в сводке о ходе специальной военной операции, а теперь выпустило более подробное объяснение того, какие цели были поражены в рамках ракетно-беспилотного обстрела.

Итак, в первую очередь удары наносились по остаткам энергосистемы Украины: были поражены электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Конкретные объекты не называются, но из спутниковых снимков известно, что удары, в частности, наносились по магистральным распределительным подстанциям 750 киловольт.

Вместе с тем ударам подверглись газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивают работу газотранспортной системы Украины.

В-третьих, удары наносились по местам хранения авиационных средств поражения, переданных Украине от западных покровителей. Целями стали аэродромы в Киевской и Днепропетровской областях.

Согласно официальной информации от МО РФ, в результате сегодняшнего массированного удара на Украине наблюдаются перебои в электроснабжении потребителей и осуществлён срыв железнодорожных перевозок оружия и боеприпасов. Будут ли ещё удары, неизвестно. Узнаем в ближайшие недели.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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«Один из сильнейших ударов, более сотни ракет разных типов»: Зеленский о сегодняшнем массированном ударе ВС РФ по энергосистеме Украины
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