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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Один из сильнейших ударов, более сотни ракет разных типов»: Зеленский о сегодняшнем массированном ударе ВС РФ по энергосистеме Украины
Нелегитимный президент Украины почему-то считает, что причины для этого не было.

Сегодня примерно с 5 утра и до полудня по территории Украины вооружёнными силами России производился массированный ракетный удар возмездия, целями которого стали , по официальной сводке Минобороны РФ, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса. Судя по географии прилётов и кадрам пожаров, которые выкладывали в Сеть местные жители, удары наносились преимущественно по распределительным подстанциям в противовес весенней кампании по нанесению ударов непосредственно по генерирующим мощностям.

И вот, более не воспринимающийся Россией как легитимный президент Украины Владимир Зеленский оперативно выступил с обращением к гражданам по итогу сегодняшнего ракетного обстрела. Зеленский дежурно обвинил Россию в намеренных ударах по «гражданской инфраструктуре», не упоминая при этом, что энергосистема — это инфраструктура двойного назначения, а никакая не гражданская.

«Сейчас по всей стране идёт ликвидация последствий российского удара. Это был один из сильнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни “шахедов” (дроны-камикадзе «Герань-2» — прим. ред.)», — уточнил Зеленский.

На данном этапе неясно, будут ли удары продолжены через условную неделю или раньше, но совершенно очевидно, что обесточенное государство в принципе не может оказывать военное сопротивление. Таким образом, гуманность российского политического руководства — это причина, по которой боевые действия затянулись и ведут к потерям в личном составе ВС РФ, не говоря уже про ущерб приграничным российским регионам в результате террористических ударов ВСУ. Трудно сказать, нормально ли проявлять гуманность такой ценой, но имеем то, что имеем. По крайней мере, пока.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады авиационных боеприпасов: МО РФ подробно рассказало об утреннем массированном ударе по Украине
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