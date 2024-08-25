Поздно спохватился. Это в любом случае уже придётся делать, потому что в российской Конституции случились изменения.

Вооружённая агрессия ВСУ в Курской области, которая сейчас используется российской армией как ещё один очаг, в котором сжигается личный состав украинской армии и, что куда важнее, бесценные в её положении единицы техники в количестве сотен штук, стала для киевского политического руководства, в значительной степени утратившего легитимность, тем самым спасательным прутиком, с помощью которого можно маскировать общую разворачивающуюся в зоне конфликта катастрофу.

Исход специальной военной операции, как вы понимаете, решается не в Курской области, а на Донбассе, поэтому российское политическое руководство, конечно, пожелало бы не допускать вооружённой агрессии в общепризнанный российский регион, но истерик по этому поводу не закатывает и использует сложившуюся ситуацию на пользу для достижения военных и политических целей текущего конфликта. Чего не скажешь о Зеленском, у которого опять по необъяснимой причине взлетела самоуверенность вкупе с традиционным для украинского политического класса хамством.

Так, по итогу общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Зеленский заявил, что Украина в целом и её руководство в частности не готовы достигать мира ценой сдачи (или обмена) территорий и своих ценностей.

На каком основании Зеленский делает такие заявления, искренне непонятно. Во-первых, принадлежность пяти бывших регионов Украины уже обсуждению и уж тем более торгу не подлежит: если Киев захочет мира, то Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР придётся признать частью России на официальном, международном уровне. По-другому не получится. Во-вторых, если продолжать крутить понты ценой благополучия и жизней граждан Украины, то можно совсем неиллюзорно оказаться в ситуации, когда придётся отдавать в пользу РФ ещё целый ряд регионов Украины.

Напоминаем, что каждое игнорирование Украиной темы политико-дипломатического разрешения текущего кризиса оборачивается для Украины всё большими потрясениями и потерями. Как людскими, так и экономическими, территориальными, политическими и иными. Впрочем, именно для того на Украине и приводили к власти людей, являющихся, по сути, экстремистами, то есть, теми, кто ни перед чем не остановятся для достижения целей, какими нелепыми бы они не были.