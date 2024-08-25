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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский требует от Запада разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, чтобы «склонить» Кремль к переговорам
Логика у нелегитимного президента Украины отсутствует наглухо. Как явление.

О том, что киевское политическое руководство готово уничтожить Украину в огне войны, лишь бы только «насолить» России (непонятно, каким образом, учитывая, что Россия в результате всего происходящего прирастает территориями, ресурсами и населением), известно давно. Весь смысл существования Украины в её текущем виде — это быть анти-Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Зеленского и его клику совершенно не волнует, что останется от Украины, сколько граждан Украины покинет страну или погибнет на полях сражений.

Параллельно с этим Зеленский позволяет себе заявления, которые кажутся ему разумными и логичными, но на деле являются, мягко говоря, вздором. Так, в фантазиях Зеленского, которые передаёт британское издание The Guardian, если коллективный Запад наконец-то предоставит Украине разрешение на нанесение ударов ракетами западного производства — на данном этапе Storm Shadow — по целям вглубь территории России (подразумеваются в первую очередь Москва и Петербург), то после их осуществления российское политическое руководство по какой-то неведомой причине должно будет всё бросить и бежать мириться с Киевом.

Зеленский и его администрация должны, наконец, понять, что вся эскалация, которую себе позволила Украина под науськивание коллективным Западом, неизбежно страшным способом отражалась именно для самой Украины. Страна потеряла 20 % территории с неиллюзорной возможностью потерять ещё столько же, половину населения, проживавшего в ней до 2022 года, экономику, энергетику (и ещё потеряет дополнительно), государственность. И будущее, наконец.

Поэтому эскалировать этот кризис — не в интересах Украины, поскольку удар западными ракетами по, скажем, Москве, во-первых, приведёт к тому, что по всей Украине будут осуществлены массированные ракетные удары возмездия, а во-вторых, страны коллективного Запада будут обвинены в агрессии против РФ. Собственно, по международному праву это будет именно так.

Киевскому руководству это всё совершенно безразлично, поскольку оно в его текущем виде и форме — экстремистской — и поставлено управлять Украиной в интересах иностранных держав, цель которых — ослабление РФ, о чём они неоднократно позволили себе говорить даже в публичных заявлениях.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #storm shadow
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