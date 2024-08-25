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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск поддержал Павла Дурова и призвал к его скорейшему освобождению
Качество элит коллективного Запада, конечно, пробивает одно дно за другим. И это страшно.

Вчера поздним вечером, плавно переходящим в сегодняшнюю ночь, из Франции поступила информация об аресте предпринимателя российского происхождения Павла Дурова, наиболее известного в мире, как основателя мессенджера Telegram. Дурову вменяют явно заведомо проработанные обвинения, по большей части сводящиеся к тому, что Telegram должен перестать быть независимым и начать всячески сотрудничать с западными спецслужбами.

Сейчас очень многое зависит от самого Дурова, его силы воли, от российских дипломатов (Дуров всё-таки не отказывался от российского гражданства и может рассчитывать на помощь государства) и различных закулисных «тёрок». Тем временем влиятельные люди, отстаивающие те же ценности, что и Дуров, выступают в его защиту. В частности, предприниматель Илон Маск, который ради свободы слова купил Twitter (ныне именуется X) и устроил в нём масштабные чистки и преобразования с целью его превращения в свободную платформу, опубликовал сообщение с хэштегом #FreePavel (#освободитепавла).

Также Маск опубликовал ряд сообщений, в которых с нескрываемой иронией изъясняется о современной «свободе».

Необходимо понимать, что мы сейчас живём в эпоху катаклизмических глобальных перемен в мироустройстве. В такой период выдвигаться в государства, не обладающие даже зачатками суверенитета, и которые всячески наступают на свободу слова и самовыражения, будучи при этом поборником таковых, как минимум нерационально.

#россия #сша #tesla #илон маск #spacex #франция #telegram #павел дуров #x
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