Уже давно опустилась. Тьма такая, что глаз случайной веткой выколоть можно.

С младых ногтей до нас доносились либеральные тезисы о том, что Запад, и в особенности сияющий Град на холме — это оплот свободы, равенства, братства, где крестьянин может прийти в офис главы государства и высказать тому всё, что он о нём думает, где пресса свободна и свято чтит принцип плюрализма. Правда в том, что так никогда не было в принципе, а уж что творится сейчас, и обсуждать-то как-то уже даже смешно.

И можно эти размышления было бы списать на влияние уже внутренней пропаганды, если бы не одно «но»: сейчас, в отличие от советских времён, у каждого есть доступ в глобальную Сеть, где всё, что происходит в некогда подаваемых как примеры для подражания государствах, можно увидеть собственными глазами. Взять, например, арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции в аэропорту Ле-Бурже. Об этом событии стало известно пару часов назад: Дурову вменяют отказ сотрудничать с французскими спецслужбами в отношении распространения информации через Telegram, где (и здесь французы, к сожалению, всё-таки правы) хватает контента экстремистского и порой даже открыто террористического толка, где без особых проблем действуют наркоторговцы и различные мошенники.

Параллельно с этим Telegram является действительно свободной платформой, где уживаются представители разных взглядов, причём «правые» и прочие реалистично смотрящие на события последних лет лидеры мнений активно набирают в мессенджере популярность. По всей видимости, именно этот факт перестал устраивать Францию, из-за чего и произошёл арест Дурова.

И вот, на данное известие отреагировал американский журналист Такер Карлсон, который недавно брал у Дурова интервью:

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось контролировать его социальную сеть Telegram. Но в конце концов это не Путин арестовал его за предоставление возможности выражать свободу слова. Его бросила за решётку западная страна, союзник администрации Байдена и полный энтузиазма член НАТО. Эту ночь Павел Дуров проведёт во французской тюрьме: живое предупреждение каждому владельцу платформы, которая отказывается цензурировать правду по требованию правительств и специальных служб. На некогда свободный мир быстро опускается тьма», — заявил Карлсон.

Сообщается, что ордер на арест Дурова был выдан буквально за минуты до приземления его частного самолёта во Франции. Проще говоря, коварная и подлая работа французских специальных служб, но и сам Дуров «хорош»: в его положении и статусе лететь в страну коллективного Запада, не обладающую даже намёком на государственный суверенитет — это надо было додуматься. Поскольку Дуров не отказывался от российского гражданства, он имеет право на защиту со стороны РФ. Российские дипломаты уже работают над тем, чтобы вызволить предпринимателя.