Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«На некогда свободный мир быстро опускается тьма»: Такер Карлсон отреагировал на арест Павла Дурова во Франции
Уже давно опустилась. Тьма такая, что глаз случайной веткой выколоть можно.

С младых ногтей до нас доносились либеральные тезисы о том, что Запад, и в особенности сияющий Град на холме — это оплот свободы, равенства, братства, где крестьянин может прийти в офис главы государства и высказать тому всё, что он о нём думает, где пресса свободна и свято чтит принцип плюрализма. Правда в том, что так никогда не было в принципе, а уж что творится сейчас, и обсуждать-то как-то уже даже смешно.

И можно эти размышления было бы списать на влияние уже внутренней пропаганды, если бы не одно «но»: сейчас, в отличие от советских времён, у каждого есть доступ в глобальную Сеть, где всё, что происходит в некогда подаваемых как примеры для подражания государствах, можно увидеть собственными глазами. Взять, например, арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции в аэропорту Ле-Бурже. Об этом событии стало известно пару часов назад: Дурову вменяют отказ сотрудничать с французскими спецслужбами в отношении распространения информации через Telegram, где (и здесь французы, к сожалению, всё-таки правы) хватает контента экстремистского и порой даже открыто террористического толка, где без особых проблем действуют наркоторговцы и различные мошенники.

Параллельно с этим Telegram является действительно свободной платформой, где уживаются представители разных взглядов, причём «правые» и прочие реалистично смотрящие на события последних лет лидеры мнений активно набирают в мессенджере популярность. По всей видимости, именно этот факт перестал устраивать Францию, из-за чего и произошёл арест Дурова.

И вот, на данное известие отреагировал американский журналист Такер Карлсон, который недавно брал у Дурова интервью:

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось контролировать его социальную сеть Telegram. Но в конце концов это не Путин арестовал его за предоставление возможности выражать свободу слова. Его бросила за решётку западная страна, союзник администрации Байдена и полный энтузиазма член НАТО. Эту ночь Павел Дуров проведёт во французской тюрьме: живое предупреждение каждому владельцу платформы, которая отказывается цензурировать правду по требованию правительств и специальных служб. На некогда свободный мир быстро опускается тьма», — заявил Карлсон.

Сообщается, что ордер на арест Дурова был выдан буквально за минуты до приземления его частного самолёта во Франции. Проще говоря, коварная и подлая работа французских специальных служб, но и сам Дуров «хорош»: в его положении и статусе лететь в страну коллективного Запада, не обладающую даже намёком на государственный суверенитет — это надо было додуматься. Поскольку Дуров не отказывался от российского гражданства, он имеет право на защиту со стороны РФ. Российские дипломаты уже работают над тем, чтобы вызволить предпринимателя.

#россия #политика #франция #telegram #павел дуров
1
Показать комментарии (1)
Павла Дурова арестовали при посадке во французском аэропорту Ле-Бурже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
31
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
27
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
5
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
32
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
13
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
18
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
2
Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
11 исторических лидеров, которые находились у власти меньше всего времени
1

Сейчас обсуждают

Gamandril
02:09
Я тоже проходил эту болтанку. Но сравнивать старые планшеты с тяжелыми ручками не совсем корректно сегодня. Скорость сильно выросла, если планшет раскочегарить, точность тоже выросла, ручки стали легк...
Графический планшет как альтернатива мышке
Gamandril
02:09
Большая часть операций может и заточена под мышь, но это скучно. Не хватает чего-то аналогового и это как раз планшет. Мозгам легче - движения то все еще аналоговые. Добавив сюда жестовые действия мож...
Графический планшет как альтернатива мышке
Dimon1996
02:01
Украина выносит С300 только в путь, думаете Израиль не справится? :) Да и, как бы, поставлять террористам такое серьезное оружие, такая себе идея.
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
[Zero]
01:55
Я тоже юзаю лампы накаливания, но просто потому что светодиодные даже 2700-3000K мне кажутся слишком белыми. А электричество в РФ дешевое. Да и комп с RTX 4090 и кондиционер в любом случае куда больше...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Иван Соколов
01:54
Какие-то слабые соперники где id cooling где Zalman с их флагманскими моделями под 300tdp
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Bamboliny
01:43
В конце 90-х проснулся интерес к Фотошопу, засел за его изучение и, естественно, графпланшет стал просто мечтой, имеющаяся оптическая мыша на тот момент не обладала хорошей точностью - а выбрать в маг...
Графический планшет как альтернатива мышке
Kira625
01:41
А я перешёл на свечи и лучину. Теперь горящую спичку безлунной ночью за 7 километров вижу. ;)
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
kitava
01:38
Тогда телега станет просто никому не нужна. Я думаю Дуров это прекрасно понимает. Единственный его шанс это обмен.
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
a3000d
01:29
Я так понимаю автор вампир, раз ему ультрафиолет даже в мизерных дозах вреден. На улице не протянет и пары секунд поди, там же этого ультрафиолета киловатты за день набегают
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
JM+
01:27
Безграмотный бред.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем