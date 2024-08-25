Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Павла Дурова арестовали при посадке во французском аэропорту Ле-Бурже
Тревожные новости для «свободы слова».

Неожиданные, и потому — весьма неприятные известия поступили сегодня из стен французской прессы. Телеканал TF1 сообщил а том, что предпринимателя Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, арестовали во Франции в аэропорту Ле-Бурже, куда он, согласно имеющимся данным, прилетел на частном самолёте.

С какой целью Дуров, являющийся крайне не бедным и отнюдь не глупым человеком, полетел в государство коллективного Запада, особенно сейчас, когда идут гонения на реальную свободу слова и происходит её подмена на нужные западным функционерам нарративы, не вполне понятно. Ясно одно: французское телевидение, ссылаясь на свои источники, сообщает, что предпринимателю может грозить до двадцати лет лишения свободы якобы за весьма тяжёлые статьи в духе терроризма и наркотрафика.

Французские правоохранители, продолжает телеканал TF1, связывают это всё с деятельностью Дурова в отношении мессенджера Telegram, фильтрация контента на котором происходит отнюдь не так активно, как Дурову хотелось бы верить. Ведь не секрет, что именно Telegram’ом пользуются террористы при осуществлении резонансных преступлений, также им пользуются «закладчики» и покупатели наркотиков, а уж какие объёмы денежных средств «отмываются» через различные налаженные мошенниками через Telegram каналы, даже говорить не приходится.

Проще говоря, Дурову вменяют отказ сотрудничать с французскими (читать — западными, читать — американскими) специальными службами, и за это он имеет совсем не иллюзорный шанс «присесть». Отягчающим обстоятельством является наличие у Дурова помимо прочих французского гражданства. Злорадствовать здесь, конечно, не стоит, но такова современная реальность: если ты изображаешь из себя поборника свободы слова, а в случае с Telegram это больше анархия, чем свобода слова и самовыражения, то нужно сидеть тихо, в безопасном месте, и как можно меньше «отсвечивать». Безделушки из парижских бутиков могут привезти специально «обученные» для этого люди. А там уж спустя некоторое время ситуация в мире устаканится и перейдёт в некое подобие вменяемого русла.

Что будет дальше с Telegram, вопрос хороший. Сейчас различные группы в социальных сетях пишут, что у сотрудников мессенджера якобы имеется резервный план работы на случай того, если Дуров по каким-то причинам не сможет исполнять обязанности. Российские политики призвали МИД РФ поспособствовать освобождению Дурова, который остаётся гражданином России.

#политика #telegram #павел дуров
+
Написать комментарий (0)
«На некогда свободный мир быстро опускается тьма»: Такер Карлсон отреагировал на арест Павла Дурова во Франции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
31
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
27
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
5
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
32
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
13
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
18
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
2
Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
11 исторических лидеров, которые находились у власти меньше всего времени
1

Сейчас обсуждают

Za_CBOих
02:27
Ждём протестов по поводу задержания Дурова от представителей справедливых либеральных правдорубов и их организаций... Дождёмся, как думаешь?))
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
lewile
02:26
Ну и кто что теперь скажет про свободу слова в Европе и прочую чухню?
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции
Za_CBOих
02:25
То есть по поводу задержания Дурова в "западной колыбели либеральных свобод" нечего сказать по-существу? Что ж, ожидаемо))
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
Za_CBOих
02:24
О, а вот и голоса из петушиной ямы подъехали. То есть во Франции - это другое, да? "Колыбель либеральных свобод" и тому подобное, а не "диктатура кровавой гебни"... Ясненько))
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
Yilec
02:21
Фамилия у него, канешн, говорящая. Ехать в страну, где тебя объявили в розыск - ну, такое. Хотя, может это грандиозный пяр? Будем посмотреть на развитие событий.
«На некогда свободный мир стремительно опускается тьма»: Такер Карлсон отреагировал на арест Павла Дурова во Франции
Gamandril
02:09
Я тоже проходил эту болтанку. Но сравнивать старые планшеты с тяжелыми ручками не совсем корректно сегодня. Скорость сильно выросла, если планшет раскочегарить, точность тоже выросла, ручки стали легк...
Графический планшет как альтернатива мышке
Gamandril
02:09
Большая часть операций может и заточена под мышь, но это скучно. Не хватает чего-то аналогового и это как раз планшет. Мозгам легче - движения то все еще аналоговые. Добавив сюда жестовые действия мож...
Графический планшет как альтернатива мышке
Dimon1996
02:01
Украина выносит С300 только в путь, думаете Израиль не справится? :) Да и, как бы, поставлять террористам такое серьезное оружие, такая себе идея.
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
[Zero]
01:55
Я тоже юзаю лампы накаливания, но просто потому что светодиодные даже 2700-3000K мне кажутся слишком белыми. А электричество в РФ дешевое. Да и комп с RTX 4090 и кондиционер в любом случае куда больше...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Иван Соколов
01:54
Какие-то слабые соперники где id cooling где Zalman с их флагманскими моделями под 300tdp
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем