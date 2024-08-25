Тревожные новости для «свободы слова».

Неожиданные, и потому — весьма неприятные известия поступили сегодня из стен французской прессы. Телеканал TF1 сообщил а том, что предпринимателя Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, арестовали во Франции в аэропорту Ле-Бурже, куда он, согласно имеющимся данным, прилетел на частном самолёте.

С какой целью Дуров, являющийся крайне не бедным и отнюдь не глупым человеком, полетел в государство коллективного Запада, особенно сейчас, когда идут гонения на реальную свободу слова и происходит её подмена на нужные западным функционерам нарративы, не вполне понятно. Ясно одно: французское телевидение, ссылаясь на свои источники, сообщает, что предпринимателю может грозить до двадцати лет лишения свободы якобы за весьма тяжёлые статьи в духе терроризма и наркотрафика.

Французские правоохранители, продолжает телеканал TF1, связывают это всё с деятельностью Дурова в отношении мессенджера Telegram, фильтрация контента на котором происходит отнюдь не так активно, как Дурову хотелось бы верить. Ведь не секрет, что именно Telegram’ом пользуются террористы при осуществлении резонансных преступлений, также им пользуются «закладчики» и покупатели наркотиков, а уж какие объёмы денежных средств «отмываются» через различные налаженные мошенниками через Telegram каналы, даже говорить не приходится.

Проще говоря, Дурову вменяют отказ сотрудничать с французскими (читать — западными, читать — американскими) специальными службами, и за это он имеет совсем не иллюзорный шанс «присесть». Отягчающим обстоятельством является наличие у Дурова помимо прочих французского гражданства. Злорадствовать здесь, конечно, не стоит, но такова современная реальность: если ты изображаешь из себя поборника свободы слова, а в случае с Telegram это больше анархия, чем свобода слова и самовыражения, то нужно сидеть тихо, в безопасном месте, и как можно меньше «отсвечивать». Безделушки из парижских бутиков могут привезти специально «обученные» для этого люди. А там уж спустя некоторое время ситуация в мире устаканится и перейдёт в некое подобие вменяемого русла.

Что будет дальше с Telegram, вопрос хороший. Сейчас различные группы в социальных сетях пишут, что у сотрудников мессенджера якобы имеется резервный план работы на случай того, если Дуров по каким-то причинам не сможет исполнять обязанности. Российские политики призвали МИД РФ поспособствовать освобождению Дурова, который остаётся гражданином России.