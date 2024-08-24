Пока что, впрочем, всё экспериментально.

Бытует вполне логичное мнение, что мы живём в период, когда дальнейшее технологическое развитие человечества будет определяться исключительно за счёт материаловедения. Дескать, все непосредственно технические возможности изобретений уже исчерпаны, дальше можно только их совершенствовать за счёт использования новых материалов и сплавов.

Данное видение явно разделяют учёные Московского института стали и сплавов (МИСИС), разработавшие алюминиево-медный сплав с добавлением кальция, который, в теории, сможет увеличить надёжность и, как следствие, продлить срок службы автомобильных поршневых двигателей, авиационных турбинных двигателей, а также топливных баков, космических аппаратов и прочей крайне высокотехнологичной промышленной продукции.

Новый сплав отличается лёгкостью и при этом прочностью вкупе со стойкостью к температурному воздействию. Также у вышеуказанного сплава имеется немаловажное экономическое преимущество: в нём отсутствуют дорогие легирующие добавки на основе редкоземельных металлов.