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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские учёные создали новый прочный и лёгкий сплав для нужд авиационной и космической отраслей
Пока что, впрочем, всё экспериментально.

Бытует вполне логичное мнение, что мы живём в период, когда дальнейшее технологическое развитие человечества будет определяться исключительно за счёт материаловедения. Дескать, все непосредственно технические возможности изобретений уже исчерпаны, дальше можно только их совершенствовать за счёт использования новых материалов и сплавов.

Данное видение явно разделяют учёные Московского института стали и сплавов (МИСИС), разработавшие алюминиево-медный сплав с добавлением кальция, который, в теории, сможет увеличить надёжность и, как следствие, продлить срок службы автомобильных поршневых двигателей, авиационных турбинных двигателей, а также топливных баков, космических аппаратов и прочей крайне высокотехнологичной промышленной продукции.

Новый сплав отличается лёгкостью и при этом прочностью вкупе со стойкостью к температурному воздействию. Также у вышеуказанного сплава имеется немаловажное экономическое преимущество: в нём отсутствуют дорогие легирующие добавки на основе редкоземельных металлов.

#россия #технологии #экономика #промышленность #материаловедение
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