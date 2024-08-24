Эдакая автомобильная технологическая эклектика.

Глазастенькие автомобили производства Ульяновского автомобильного завода, в обиходе ласково именуемые «Буханками» или «Буханочками», производятся столько десятилетий, что даже говорить об этом как-то неудобно. Тем не менее, данные машины находят применение в отдалённых от городов местностях, где требуется относительно высокая проходимость, а также, чего уж кривить душой, пользуется спросом в зоне проведения специальной военной операции.

В 2022 году вследствие нарушения логистических цепочек, вызванных введением коллективным Западом против России незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций, экологический стандарт целого ряда выпускаемых в РФ автомобилей, включая и «Буханку», был снижен до «Евро-2» или, в особо запущенных случаях, даже до «Евро-0».

С течением времени, когда были найдены альтернативные поставщики, причём нередко те же самые, просто окольными путями в обход незаконных рестрикций, прежний современный экологический стандарт стали возвращать. И вот, теперь и «Буханку» вновь начали экипировать силовой установкой стандарта «Евро-5». Как уточняет производитель, машина с двигателем стандарта «Евро-5» будет всего на 20 тысяч рублей дороже, чем его аналог стандарта «Евро-2». Проще говоря, подгонка экологического стандарта под «Евро-5», по сути, копеечное дело.

УАЗ рекомендует розничным продавцам устанавливать на «Буханку» с двигателем стандарта «Евро-5» цену от 1,45 млн рублей до 1,54 млн рублей.