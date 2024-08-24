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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Россияне стали жаловаться на массовые блокировки карт и счетов из-за проблем с новым законом о банковских платежах
Представители банковского сектора признают наличие проблем и надеются на их скорейшее решение.

С 25 июля в России действуют новые поправки к закону «О национальной платежной системе», направленные на борьбу с мошенничеством. Однако, как показывают многочисленные жалобы россиян, закон бьёт прежде всего по добросовестным клиентам банков.

Россияне столкнулись с массовыми блокировками карт, счетов и доступа к мобильным приложениям банков. По данным «Народного рейтинга банков» финансового маркетплейса «Банки.ру», количество жалоб на необоснованные блокировки резко возросло после вступления новых правил в силу. Аналогичная ситуация наблюдается и на других площадках, например, на маркетплейсе «Сравни».

Наиболее распространены три сценария, приводящих к блокировке. Первый — открытие мошенниками счетов на имя ничего не подозревающих граждан. Так, например, многие клиенты «МТС Банка» обнаружили, что у них открыты счета, о которых они и не подозревали. Банк, ссылаясь на новый закон, заблокировал эти счета, оставив клиентов без доступа к собственным средствам. Аналогичные случаи зафиксированы в «Яндекс Банке» и Совкомбанке.

Второй сценарий — денежные переводы между физлицами и юрлицами. Антифрод-системы банков воспринимают такие операции как подозрительные, особенно если речь идёт о крупных суммах. Так, клиент «Ренессанс Банка» пожаловался на блокировку после того, как ему перевела деньги знакомая. Клиент Сбербанка столкнулся с аналогичной проблемой при попытке оплатить мобильную связь.

Третий вариант — перевод собственных средств между счетами в разных банках. В этом случае подозрения вызывают крупные суммы и нетипичные операции. Например, «Почта Банк» заблокировал вывод средств с завершённого депозита, а УБРиР заподозрил неладное в переводе петербуржца с зарплатной карты на свой же счёт в другом банке.

Цель новых поправок — защитить клиентов от мошенников. Банки обязаны блокировать подозрительные операции и сообщать о них в Центробанк. Однако на практике система работает со сбоями, и под подозрение попадают добросовестные клиенты. Сроки разблокировки затягиваются, а банки не всегда оперативно реагируют на жалобы.

Представители банковского сектора признают наличие проблем и надеются на их скорейшее решение. В частности, предлагается регулярно «чистить» списки подозрительных клиентов и ускорить процедуру разблокировки счетов.

#банки #сделано в рф #платежи
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