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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России ночью нанесли ракетный удар по восстановленной Киевом военной инфраструктуре острова Змеиный
Кто-то, видимо, решил, что ничего делать не будут.

В 2022 году, ещё на начальных этапах специальной военной операции, Россия сначала установила контроль над островом Змеиный посреди Чёрного моря относительно недалеко от Одессы, но затем была вынуждена его покинуть, поскольку Киев под науськивание своих коллективно-западных спонсоров решил воевать, а не мириться. В западной пропаганде «операцию» по возвращению острова Змеиный под контроль ВСУ «раскрутили» чуть ли не как сценарий боевика про агента 007, хотя, по сути, ВС РФ локацию просто покинули и не оказывали сопротивление.

На протяжении двух лет Киев зачем-то восстанавливал разрушенную в ходе боёв на Змеином военную инфраструктуру, полагая, по всей видимости, что российское военное руководство про остров забыло. И вот, после того, как инфраструктура была восстановлена и, по всей видимости, введена в строй, российская авиация по ней отработала.

Как пишут украинские источники, удар был нанесён стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3, которые запустили по объектам на Змеином четыре тяжёлые противокорабельные (но, естественно, могут применяться и для поражения наземных целей) крылатые ракеты Х-22.

Официальный Киев не стал раскрывать тему произошедшего, что позволяет сделать вывод о том, что инфраструктуру на Змеином успешно уничтожили.

#россия #украина #политика #боевые действия
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