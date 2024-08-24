С каждым должны быть проведены действия следственного характера.

Несмотря на то, что каждая новость об обмене военнопленными между Россией и Украиной оставляет целый ряд крайне неприятных вопросов, а именно, сколько ещё людей в плену и при каких обстоятельствах они вообще в него попали, особенно учитывая «прозрачность» современного поля боя, необходимость освобождения людей из плена очевидна. Да, в отношении каждого вызволенного необходимо в обязательном порядке провести следственные мероприятия, но сейчас самое важное — собственно, вытащить их на свободу.

Процесс идёт даже несмотря на то, что любые переговорные усилия между РФ и Украиной уничтожены Киевом его вооружённой агрессией в Курской области. Собственно, попавшие в плен именно в Курской области были обменены сегодня. Обмен происходил по формуле 115 на 115 и стал возможным благодаря посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов.

Сейчас освобождённые российские военнослужащие находятся в Беларуси на реабилитации.