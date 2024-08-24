Рост в первом полугодии 2024 года составил 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Вопреки расхожему в регионах мнению, Москва не «высасывает» соки из них, а наоборот — является одним из основных промышленных, финансовых и торговых центров страны, параллельно являясь одним из крайне немногочисленных регионов-доноров федерального бюджета. В Москве сосредоточено огромное количество различных предприятий, и с каждым годом объёмы промышленного производства в столице растут. В частности, за первое полугодие 2024 года, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, объём обрабатывающего промышленного производства в городе вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как отметил градоначальник, наиболее активно развиваются фармацевтическая отрасль и машиностроение, вдвое увеличилось производство электронных и оптических изделий, а также вычислительной техники. Постоянно увеличивается производство мебели, бытовой химии и продуктов питания.

По словам Собянина, в значительной степени это становится возможным за счёт широкой государственной и конкретно столичной правительственной поддержки. Правительство Москвы обеспечивает льготные инвестиционные кредиты, осуществляет экспортную поддержку и выделяет под промышленные объекты земельные участки за символические цены.