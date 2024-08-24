На нём будут делать атомную энергетическую продукцию, а также части для атомных ледоколов.

Одним из крайне немногих направлений отечественной промышленности, за которые гражданам России не стыдно, является промышленность атомная. Россия в больших количествах производит продукцию атомного энергетического машиностроения и создаёт атомные ледоколы. Поскольку речь идёт о продукции циклопических размеров, то и средства производства, на которых эта продукция создаётся, должны быть соответствующими — гигантскими. И вот, в Санкт-Петербурге на предприятии «АЭМ-Спецсталь», входящем в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», ввели в эксплуатацию новый такой станок-гигант.

Событие неординарное, поэтому в нём приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачёв, руководитель машиностроительного дивизиона корпорации Игорь Котов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Введённый в эксплуатацию на предприятии станок является гигантом по целому ряду показателей. Длина его станины примерно соответствует длине трёх вагонов метро, а глубина сверления и расточки отверстий достигает 23 метров. Понятно, что в первую очередь данный станок будет использоваться преимущественно для изготовления деталей будущих атомных ледоколов, но этим его возможности отнюдь не ограничиваются.

Необходимо понимать, что потребности российского атомного ледокольного флота сильно превышают имеющиеся или даже готовые к появлению в обозримом будущем возможности. Сейчас основные державы этого мира прорабатывают проект начала активного использования Северного морского пути. Поскольку климат на данном маршруте весьма прохладный, и это мягко сказано, то для проведения транспортных судов по нему необходимы ледоколы, в идеале — атомные. В мире только РФ производит суда такого класса, поэтому главное не стать заложниками низких производственных мощностей.