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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» назвал Евросоюз частью конфликта на Украине
Так-так, секундочку! Если часть конфликта, значит, и ответственность нести придётся. И репарации России платить, и компенсации за незаконные рестрикции.

Есть хорошее выражение: «Язык мой — враг мой». Относится к людям, которые не «фильтруют базар» и говорят то, что думают, не просчитывая последствий своих заявлений. Обычно это случается от отсутствия жизненного опыта и от повального инфантилизма, когда люди всю свою жизнь живут в «пузыре» и не взрослеют ментально.

Один из ярчайших продуктов такой жизни в «пузыре» — возглавляющий так называемую Евродипломатию Жозеп Боррель. За последние 2,5 года он уже позволил себе массу непозволительных для политика заявлений, но поскольку по причине инфантилизма не привык нести ответственность за сказанное, уроков не усваивает и продолжает молоть языком лишнего что есть мочи. В частности, сегодня Боррель назвал Евросоюз частью конфликта на Украине, и что вариант завершения этого конфликта напрямую повлияет на европейскую безопасность и на мир на континенте.

На самом деле, ничего нового для следящих за ситуацией вокруг украинского кризиса Боррель не сказал. Именно коллективный Запад, и Евросоюз в особенности, финансирует без этого давно бы уже обанкротившуюся государственную машину Украины, снабжает её оружием и всячески оказывает политическую поддержку. Без беспрецедентного вовлечения коллективного Запада в этот кризис всё бы закончилось очень давно. Так что в том, что ЕС является частью конфликта на Украине, Жозеп Боррель абсолютно прав.

Вот только почему из этого не делается никаких правильных выводов, это уже вопрос для других, вменяемых элит и администраций, которые должны будут прийти к власти на Западе, если он ещё хочет сохранить хотя бы подобие конкурентоспособности и восстановить отношения с Россией. А для этого придётся и незаконные рестрикции с РФ снимать (это условие, озвученное Москвой для восстановления отношений с Западом), и компенсации за их введение выплачивать, а они будут огромными, и репарации платить за ущерб, нанесённый вооружёнными силами Украины западным оружием по российским территориям. По-другому вряд ли будет, ведь никто Запад не заставлял встревать в этот кризис: этот было его осознанное решение. А раз вы «часть конфликта», то и нести ответственность придётся в полном объёме. Материальную, политическую. Вряд ли дело дойдёт до уголовной, но всякое может случиться: опять же, многое зависит от того, какие новые руководители придут к власти в западных странах.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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