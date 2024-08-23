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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спецназ Росгвардии ликвидировал четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников колонии ИК-19 в Волгоградской области
Ликвидированы, если выражаться проще. Уничтожены.

Сегодня в Волгоградской области в исправительной колонии ИК-19 произошёл инцидент, частота которых уже начинает свидетельствовать о системном сбое работы мест лишения свободы. Несколько фанатиков-представителей радикальных течений одной известной религии из числа заключённых во время заседания дисциплинарной комиссии осуществили захват заложников из числа сотрудников колонии. Сразу же после поступления информации о ЧП к колонии отправилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, ну а дальше, когда стало понятно, что по-хорошему с террористами из числа заключённых не получится, к работе приступил спецназ Росгвардии.

И вот, час назад Росгвардия сообщила о том, что снайперы специальных подразделений ведомства нейтрализовали (проще говоря, уничтожили) всех четверых заключённых, взявших заложников. Отработали, судя по отчёту, идеально: на каждого террориста было достаточно по одному выстрелу. Собственно, только так с подобными преступниками и следует поступать, поскольку своими действиями они показали, что исправление в колонии им не грозит, а, значит, выпускать их на волю — в общество — ни в коем случае нельзя.

Заложники были освобождены, но без трагедии, увы, не обошлось: четверо сотрудников ФСИН погибли в результате действий террористов, ещё несколько, включая начальника колонии, были ранены. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Ну а теперь, очевидно, нужно очень скрупулёзно и ответственно приступить к самому главному: разбору «полётов». Как такое могло произойти, почему это происходит с такой высокой частотой, почему сотрудники колонии беззащитны перед заключёнными религиозными фанатиками известных национальностей, и так далее и тому подобное. Работа предстоит большая и основательная.

#россия #политика
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