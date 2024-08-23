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Редакция
События в мире Михаил Андреев
И днём, и ночью: ВС РФ методично и из всех калибров уничтожают находящиеся в Курской области подразделения ВСУ
Ежедневно сопровождая весь данный процесс видеорядом.

Вооружённая агрессия (вторжение, террористический акт) ВСУ в Курской области продолжается уже две с половиной недели. Допущенная региональными властями халатность уже привела к необходимости экстренной эвакуации сотен тысяч человек, масштабным разрушениям, гибели гражданских и, безусловно, к связанным со всем этим экономическим последствиям.

По этим причинам перед российской армией стоит задача не просто уничтожения вторгнувшихся подразделений ВСУ, но и обеспечение информационного сопровождения данного процесса. Собственно, каждый день Минобороны России публикует сводки об отражении агрессии ВСУ в Курской области, а также сопровождает их видеорядом, из которого следует, что работа не утихает ни на минуту и продолжается как днём, так и ночью.

В частности, российская армия продолжает отражать атаки на населённые пункты Курской области, ликвидировать диверсионно-разведывательные группы, а также уничтожать мобильные штурмовые группы ВСУ. В результате действий вооружённых сил России — пехоты, бронетанковых войск, авиации, артиллерии и операторов беспилотников — за последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 400 человек личного состава, 17 единиц бронетехники, 10 автомобилей, 2 единицы ствольной артиллерии, 1 РСЗО и 2 миномёта.

В общей сложности за время вооружённой агрессии в Курской области ВСУ только на этом направлении потеряли свыше 5 000 человек личного состава (безвозвратные и санитарные потери вместе), более 500 единиц бронетехники, 158 автомобилей, 34 единицы ствольной артиллерии, 5 ЗРК, 11 РСЗО и другую технику. К вопросу о масштабе вторжения и о том, как его вообще можно было «прошляпить».

#россия #украина #политика #боевые действия
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