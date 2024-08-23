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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» создал 3D-принтер для печати изделий из тугоплавких металлов
Пока что речь идёт об опытном образце.

Когда 3D-принтеры только начали набирать популярность, стало очевидно, что прорыв в данной технологии произойдёт тогда, когда инженеры научат 3D-принтеры работать с металлами, «наплавляя» детали сложных форм. Сейчас в России соответствующие средства производства начинают применять в авиастроении, и вот, сегодня «Росатом» сообщил о том, что учёные компании разработали опытный образец 3D-принтера, способного печатать изделия (детали) из тугоплавких металлов.

В качестве непосредственно материала, из которого данный 3D-принтер «наплавляет» детали, используются порошки вольфрама, молибдена, ниобия и других тугоплавких металлов. Технология позволяет создавать не просто детали сложных форм, но и даже их композиции: в частности, узлы турбоагрегатов.

Как отмечает пресс-служба «Росатома», 3D-печать позволяет создавать изделия быстрее, качественнее, и с меньшим расходом материала, чем при традиционной обработке заготовок на станках.

Госкорпорация уверяет, что герой данного материала отличается высоченной степенью локализации: его критические узлы на 90 % состоят из комплектующих российского производства. Насколько данный 3D-принтер в целом российский, а не только в плане критических узлов, впрочем, не уточняется. Скорее всего, чтобы нас не расстраивать.

#россия #промышленность #3d-печать #станкостроение #3d-принтеры #«росатом»
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