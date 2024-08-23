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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минприроды: Россия обеспечена углём на срок выше 100 лет
Это при условии не просто сохранения текущего уровня добычи, но и тенденции к его увеличению.

Несмотря на то, что уголь — это грязно и вообще позапозапрошлый век, его потребление в России остаётся колоссальным: масса тепловых электростанций, расположенных вне европейской части РФ, продолжают в качестве топлива использовать эти окаменевшие за миллионы лет остатки растений.

Тем не менее, уровень обеспеченности государства данным ископаемым ресурсом отнюдь не так велик, как многие себе представляют. В частности, согласно комментарию главы Минприроды Александра Козлова, при текущем уровне добычи, принимая при этом во внимание тенденцию к её росту, запасов угля в России хватит более чем на 100 лет. Данный показатель сильно разнится с пятьюстами годами, о которых мы привыкли слышать в школьных учебниках.

Впрочем, необходимо понимать, что в статистике Козлова явно не задействован Донецкий угольный бассейн во всём его масштабе. После полного установления контроля над территорией Донбасса уровень обеспеченности России углём значительно возрастёт.

С другой стороны, следует учитывать и тот факт, что загадывать на сто лет вперёд — это как минимум странно. Тенденции в энергетике таковы, что от «грязной» её части, а питаемые углём тепловые электростанции это, безусловно, «грязное» производство даже при учёте огромного количества фильтров и очистных приспособлений, постепенно отказываются.

#россия #энергетика #уголь
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