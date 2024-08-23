Отношения с соседями важнее, чем эфемерность. Поэтому пока что это подсластители для пятой колонны внутри Грузии.

Хотя дорога на Запад и привела Грузию обратно в Россию, потому что никому на Западе Грузия кроме как антироссийский таран, коим она была при режиме Михаила Саакашвили, и даром не нужна, но ставить на этой дороге, фигурально выражаясь, контрольно-пропускной пункт, в Тбилиси всё равно не намерены. В частности, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны не намеревается вносить изменения в статью 78 Конституции Грузии, которая закрепляет стремление государства в ЕС и НАТО.

Понятно, что грузинское руководство пока что вынуждено лавировать между здравомыслящей частью элит и населения, и между так называемой пятой колонной, призывающей похоронить грузинский суверенитет ради эфемерного «европейского пути».

В любом случае, пока что текущее грузинское политическое руководство проявляет запредельное здравомыслие и осознаёт, что в первую очередь нужно поддерживать хорошие отношения не с каким-то там коллективным Западом, который очень далеко, а с непосредственными соседями, от которых и зависит благополучие Грузии. С Россией, с Арменией, с Азербайджаном — в первую очередь.