Бытует мнение, что Google всё равно. Штрафы в масштабах компании смешные, нарушать закон во всех аспектах выгоднее, и никуда РФ от Google не денется. Ну, так считают в Google.

Годы идут, а управы на Google всё нет и нет. Связано это с тем, что конкретно наказать Google за его противоправную деятельность Россия не может: выгнать компанию с российского рынка будет актом членовредительства, а по-хорошему техногигант не понимает и понимать не собирается. По какой-то причине российское правосудие продолжает считать, что если заваливать Google миллионными штрафами, которые в масштабах компании совершенно смехотворны, то в конечном счёте «спина» данного «верблюда» сломается, поэтому сегодня Таганский суд Москвы уведомил о выписывании компании очередного штрафа — на этот раз на сумму в 3,5 млн рублей.

Причиной для административного наказания Google стало очередное нарушение компанией закона о самоконтроле, предписывающего владельцам социальных сетей самостоятельно мониторить и удалять запрещённый контент, параллельно отчитываясь перед надзорными органами государства пребывания.

Здесь необходимо снова напомнить, что формально Google с российского рынка не уходил, но при этом выполнять требования российского законодательства не хочет. Компании пытаются объяснить, что присутствовать на рынке и быть при этом свободной от его требований не получится, но выходит пока крайне неубедительно. А если делать убедительно, то от этого опять пострадают простые российские пользователи Сети: прямо как в случае с «замедлением» YouTube, которое совершенно закономерно и очевидно для всех, кроме тех, кто принимали решение, ни на йоту не изменило поведение Google, но добавило проблем и неудобств обычным пользователям.