Как, почему такое вообще возможно, почему участвовавшие в этом осуждённые не уничтожены на месте — всё это вопросы, которые предстоит задать следствию.

В России последние годы как-то, мягко говоря, участились случаи бунтов в исправительных колониях, а выводы, судя по всему, из этого упорно не делаются. Вот и сегодня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила о том, что в исправительной колонии №19 строгого режима в Волгоградской области произошёл захват заложников заключёнными этой самой колонии.

Согласно официальной информации ведомства, инцидент произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии: в результате захвата заложников есть пострадавшие. Сейчас в регион с целью проверки, сообщает ФСИН, выехала группа сотрудников центрального аппарата службы.

Безусловно, этот инцидент должен встать под личный контроль главы Следственного комитета, потому что столь частые проблемы в учреждениях, где преступники отбывают наказания — это уже система. Если агрессивным «зэкам» некуда девать свою разрушительную энергию, то всегда можно в принудительном порядке отправить их в штурмовые штрафные отряды в зону специальной военной операции.

По итогам следствия должно быть выяснено, каким образом заключённые смогли «сбиться» в банду и организовать нападение на сотрудников колонии, было ли у них оружие, и если да, то как они смогли его получить, не замешаны ли в инциденте непосредственно сами сотрудники колонии, что с системой тюремного осведомительства, почему нападавшие «зэки» не были обезврежены/уничтожены на месте. Со всей этой горой очень важных и очень тревожных вопросов необходимо разобраться. Ясно одно: если преступники не захотят отправляться в зону специальной военной операции в качестве штурмовиков, ратным подвигом смывать с себя вину, то из зоны они теперь выйдут крайне нескоро, если вообще выйдут.