Машиностроение должно быть импортозамещённым и в вопросе средств производства.

Когда представители российской власти без устали говорят про импортозамещение, в их речах зачастую опускается тот критически важный факт, что начинать это самое импортозамещение нужно с основы основ — станкостроения. Без станкостроения невозможно никакое машиностроение в принципе, и именно станкостроительная отрасль была в России (и в других постсоветских осколках) уничтожена коллективным Западом в первую очередь в качестве прямого конкурента. В итоге российское производство целиком и полностью зависит от западных, китайских, японских, корейских и иных станков, и только пару лет назад стали всерьёз говорить об импортозамещении именно в станкостроении.

Пока что дела с этим обстоят, мягко говоря, туго, но подвижки имеются. Так, мытищинское предприятие «Метровагонмаш», выпускающее подвижные составы для московского, питерского, минского и других метрополитенов и наземных железных дорог, заявило о том, что в одном из его цехов появился современный отечественный станок лазерной резки металла LaserCUT-3015-4.

Согласно комментарию «Метровагонмаша», данный станок, который активно работает и участвует в создании конечной продукции предприятия, обеспечивает высокую точность раскроя и высокое качество кромки, позволяет обрабатывать детали по любой траектории, а также «всеяден» в плане обрабатываемых металлов: может нарезать как алюминий, так и углеродистую сталь.