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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Ирана: нормализация отношений с Западом возможна, но в случае снятия санкций
Собственно, Россия ранее заявила то же самое. Любые незаконные рестрикции должны уйти в небытие.

Иран живёт под незаконными коллективно-западными рестрикциями с самого начала 1980-х. Поскольку в тот период истории кроме коллективного Запада и СССР/России в мире мало кто что значил (Китай ещё был страной третьего мира, Индия — того хуже, глобальный Юг не сформирован и крайне беден), то эти рестрикции очень серьёзно подкосили иранскую экономику. Лишь за последние годы в Исламской республике наметились перемены к лучшему, связанные с началом сотрудничества с глобальным Югом и, если так можно выразиться, с Востоком.

Тем не менее, Восток, а Иран — это Восток, дело тонкое. Лучше торговать и сотрудничать, чем обкладывать друг друга незаконными рестрикциями и враждовать. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому десятилетиями рассчитывают на снятие незаконных западных ограничений. В частности, и сегодня новый глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран выступает за то, чтобы нормализовать отношения с США и ЕС, но взамен они должны снять с Ирана санкции (рестрикции). Причём речь в первую очередь идёт об односторонних рестрикциях.

Следует отметить, что аналогичное условие для восстановления отношений с Западом было озвучено и российским политическим руководством. Использование рестрикций как инструмента оказания давления на «неугодные» государства должно уйти в прошлое, поскольку своих целей эти действия не достигают. И если с Ираном по причине того, что он попал в опалу очень давно и в период доминирования Запада, всё обошлось относительно беспрепятственно для Запада, то вот с Россией, которая за 30 лет была прочно встроена в глобальную экономику, так уже не «прокатило», и в итоге от собственных же рестрикций в первую очередь пострадали те, кто по инфантильности своей и недальновидности их вводили.

#сша #политика #санкции #евросоюз #иран
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