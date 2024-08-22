Популярность «VK Видео» связана исключительно с «замедлением» YouTube, но это уже лирика.

YouTube в России на сетях домашних провайдеров «замедлен» до состояния полной неработоспособности. Пройдёт немного времени, и эта политика распространится и на мобильных операторов, и тогда уже, скорее всего, с нагрузкой перестанут справляться даже платные VPN-сервисы. В VK прекрасно видят, к чему всё идёт, поэтому расширяют инфраструктуру своего видеохостинга «VK Видео».

В частности, VK сообщила о том, что загрузка видео на платформе ускорилась на 20—30 %. Добиться этого результата удалось благодаря полуторакратному расширению сети доставки контента (CDN), которая теперь обеспечивает потребности не только внутри России, но и в странах СНГ.

Напоминаем, что CDN представляет собой технологию распределённого хранения контента на серверах, географически расположенных ближе к потребителю контента. Таким образом разгружаются основные серверы и снижается задержка при загрузке.

Сейчас в интересах VK работают более 150 CDN-узлов с кэширующими серверами.