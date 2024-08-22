И это, на минуточку, замедление не затронуло мобильный интернет.

С конца июля очагово и с начала августа массово в России стали «замедлять» YouTube. Представители власти твердят, что это связано с отсутствием обновления оборудования со стороны Google, а также с тем, что политика техногиганта на российском рынке совершенно неприемлема, поэтому его необходимо «воспитывать». Кто кого в конечном счёте наказал, вопрос сильно дискуссионный, но значительный эффект эти действия, определённо возымели.

Так, согласно статистике Google, трафик YouTube в России рухнул на 38 %. Об этом также свидетельствует снижение количества просмотров у русскоязычных авторов контента на YouTube.

На всякий случай напомним, что «замедление» коснулось только домашних провайдеров Интернета. На мобильных устройствах YouTube продолжает работать без лишних проблем. Так что падение трафика на 38 % идёт преимущественно за счёт тех, кто ранее смотрели контент на YouTube через домашние компьютеры.

Данная статистика наглядно демонстрирует, что бравурные заявления в духе «А, ерунда, я через VPN буду смотреть!» не затрагивают, мягко говоря, абсолютное большинство пользователей. Объяснение этому простое: с бесплатных VPN видеоролики не посмотришь, они такой трафик просто не «тянут», а приобретать платные VPN, которые могут стоить сильно дороже целого месяца абонентской платы за интернет, готовы далеко не все.

Вразумит ли это всё Google? Что-то нам подсказывает, что нет. Компания полностью подотчётна коллективно-западным ведомствам и не может позволять себе вольности. Российское государство требует от Google неукоснительно соблюдать законодательство и незамедлительно удалять запрещённый в РФ контент по первому же требованию. Подход понятен и справедлив: Google формально не уходил с российского рынка, но подчиняться его требованиям почему-то не хочет. Вот и объясняют техногиганту, что присутствовать на рынке и быть свободным от его требований не получится.